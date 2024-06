Elden Ring DLC: Fäulnisritter finden und besiegen – Alle Schwächen und Taktik

Weitere Tipps: Der Boss ist aggressiv, und ihr solltet es auch sein. Bleibt nah dran und weicht den Attacken aus, versucht schnell viel Schaden anzurichten. Seid ihr nicht so versiert mit der Ausweichrolle, kann auch ein guter Schild helfen, zumindest manche der Angriffe zu blocken. In diesem Fall sollte eure Ausdauer aber hoch gelevelt sein, denn sonst werdet ihr allzu schnell überwältigt.

Gegen Frost ist der Boss übrigens immun – denn damit greift er selbst an. Ausreichender Schutz in Form von Rüstungen dagegen ist deshalb zu empfehlen. Für ausreichend Robustheit sorgt beispielsweise „Radahns Löwenrüstung“ oder der „Horntalisman der Immunität“.

Welche Schwächen hat der Boss? Da es sich beim Fäulnisritter um einen untoten Gegner handelt, ist er gegen heiligen Schaden empfindlich. Bringt also am besten eine Waffe mit entsprechendem Schadenstyp mit. Alternativ tun es auch Talente für eure Waffe wie „Heilige Klinge“, oder Anrufungen, die heiligen Schaden verursachen.

Der Fäulnisritter sieht zunächst visuell furchteinflößend aus. Er wirkt wie ein absonderliches Skelett, das auf einem ebenso kläglichen Pferd sitzt. Aber lasst euch vom ersten Anblick nicht täuschen. Seine Angriffe haben es in sich. Es ist zu empfehlen, zuvor möglichst viele Scadubaum-Fragmente in der Spielwelt zu sammeln. Auf MeinMMO findet ihr dazu einen eigenen Guide.

Wo befindet sich der Boss? Der Fäulnisritter ist etwas versteckt. Er wartet hinter dem Ort der Gnade „Tiefen des Risses“ auf euch. Um dorthin zu kommen, müsst ihr erst in den Süden der Karte. Über das Himmelblaue Ufer gelangt ihr an die Spitze der Halbinsel zu einem Loch im Boden, dem Riss.

Um welchen Boss geht es? Der Fäulnisritter ist ein optionaler Boss aus Shadow of the Erdtree. Ihr begegnet ihm zwangsläufig, wenn ihr die Quest des NPCs Thiollier löst. Einen eigenen Guide dazu findet ihr hier auf MeinMMO.

