Elden Ring DLC: Ruinen von Unte finden – So bekommt ihr das Schwert der Finsternis oder das Schwert des Lichts

Findet ihr im DLC von Elden Ring die Ruinen von Unte, könnt ihr davon ausgehend zwei richtig coole Waffen bekommen. Wir zeigen euch, wie ihr das Schwert der Finsternis oder das Schwert des Lichts findet.

Um welche Waffen geht es? Zwei der neuen Waffen aus dem DLC heißen „Schwert des Lichts“ und „Schwert der Finsternis“. Beide sind gerade Schwerter, die mit Stärke, Geschicklichkeit und Glaube skalieren.

Ihre Talente heißen jeweils „Licht“ und „Finsternis“ und richten bei Verwendung auf visuell beeindruckende Weise Schaden an den Gegnern an. Ihr könnt allerdings nicht beide Waffen gleichzeitig verwenden, sondern jeweils nur eine – zumindest ohne NG+.

Das hat damit zu tun, dass beide Schwerter aus einem weiteren gefertigt werden: dem Steinummantelten Schwert. Nur wenn ihr den DLC in einem NG+-Run nochmal spielt, könnt ihr ein zweites davon erhalten und ab dann beide zur selben Zeit führen. Wir zeigen euch, wie ihr es bekommt und wo ihr die beiden Varianten Licht und Finsternis erhaltet. Dazu müsst ihr zunächst die Ruinen von Unte aufsuchen.

Ruinen von Unte finden

Was ist zur Vorbereitung nötig? Ehe ihr aufbrecht, solltet ihr das „Handbuch (2) des Großen Herrschers“ im Gepäck haben. Das findet ihr, wenn ihr vom Ort der Gnade „Drei-Wege-Kreuzung“ losreitet und an der Großen Brücke der Ellac davor links abbiegt. Reitet bis unter die Brücke und findet dort in einer Holzhütte, der „heruntergekommenen Raststätte“, das Handbuch.

Stellt damit mindestens einen „Schweren Ofentopf“ her. Ihr werdet ihn gleich benötigen.

Wie kommt ihr zu den Ruinen? Das Steinummantelte Schwert, aus dem die beiden anderen Waffen entstehen, findet ihr in den Ruinen von Unte. Um dorthin zu kommen, startet am besten vom Ort der Gnade „Platz am Haupttor“ im Schattenbergfried, nachdem ihr den Shortcut auf der rechten Seite geöffnet habt. Lauft die Rampe nach oben und biegt dann rechts ab.

Eine alternative Route führt vom „Lagerhaus, Erdgeschoss“ über den Fahrstuhl, mit dem ihr dorthin gelangt seid, zurück. Unten angelangt, haltet euch links.

In beiden Fällen seht ihr auf der linken Seite eine Leiter, die nach unten führt. Klettert sie hinab und tretet links durch den Wasserfall. Nutzt auch die nächste Leiter und folgt den Gängen, bis ihr einen offenstehenden Sarg erreicht. Benutzt ihn und werdet weiter nach unten geschwemmt.

Der Weg zum Sarg.

Ihr landet nun in einem Gebiet unterhalb vom Schattenbergfried und findet gleich nach dem Verlassen des Gebäudes die Gnade „Wasserstelle des Schlosses.“ Vor euch liegt nun ein offenes, seichtes Gewässer, und links seht ihr bereits die Ruinen von Unte.

Den Ofengolem aufwecken

Vor dem Eingang liegt allerdings ein Ofengolem, der scheinbar tot ist. Er versperrt euch den Weg. Begebt euch auf den Balkon vor dem Eingang und werft einen „Schweren Ofentopf“ in den Kelch des Golems. In diesem Fall müsst ihr den Kerl nicht besiegen, wollt ihr das aber trotzdem, haben wir auf MeinMMO einen Guide dazu.

Der Golem wird nun erwachen und den versperrten Eingang freimachen. Nutzt die Chance und reitet hindurch. Hinten rechts in den Ruinen gibt es einen Altar, und darunter das gesuchte Steinummantelte Schwert.

Was ist als Nächstes zu tun? Um aus dem Steinummantelten Schwert jetzt entweder das Schwert des Lichts oder der Finsternis zu machen, müsst ihr zwei weitere Altare aufsuchen. Wir zeigen euch den Weg.

Den zweiten Altar finden

Wo befindet sich der zweite Altar? Begebt euch zu den Ruinen von Rauh, die ihr findet, wenn ihr den Schattenbergfried auf westlicher Seite verlasst. Reitet bis zum Ort der Gnade „Uralte Ruinen von Rauh, West.“

Von dort durchquert die Tunnel. Auf einer Lichtung, wo sich einige starke Gegner tummeln, haltet euch links und reitet durch den nächsten Tunnel. An dessen Ende seht ihr wiederum einen Turm hinter einer zerstörten Brücke.

Keine Sorge, ihr werdet nicht fallen. Am Altar könnt ihr die Waffe umwandeln.

Über diese Brücke könnt ihr aber trotzdem reiten oder gehen, der Weg ist bloß unsichtbar. Einfach geradeaus auf den Altar zu, für den ihr hier seid. Mit ihm könnt ihr interagieren und das Steinummantelte Schwert zum Schwert des Lichts umwandeln.

Reicht euch das nicht, und ihr wollt die Waffe in der Finsternis-Variante haben, müsst ihr einen dritten Altar aufsuchen.

Den dritten Altar finden

Wie erreicht ihr den dritten Altar? Hierzu startet ihr vom Ort der Gnade „Vorderseite des Schlosses“ und reitet nach Westen bis zu einem nebligen Gebiet. Dort findet ihr den Eingang zu den Nebelriss-Katakomben. Fahrt mit dem Fahrstuhl nach unten, wo ihr eine Gnade findet.

Hier findet ihr die Nebelriss-Katakomben.

Lauft weiter und passt auf die herabfallenden Fallen auf. Wenn ihr an einen Punkt kommt, wo es eine zweite dieser Fallen gibt, und ihr euch ein Stockwerk hinabfallen lassen könnt, tut das und weicht sofort nach hinten in den sicheren Tunnel aus. Hebt sich die Falle das nächste Mal, lauft wieder in die andere Richtung darunter hindurch.

Ein weiterer Fahrstuhl bringt euch noch tiefer. Folgt hier dem normalen Weg. Ein dritter, großer Raum mit einer gemeinen Falle voller Stacheln wartet auf euch. Am Ende des Raumes gibt es außerdem einen Scharfschützen. Ihr müsst ihn erreichen und am besten töten. Von seiner Position aus wartet, bis die Falle wieder auf den Boden donnert.

Ihr seht dann eine Nische, durch die ihr quasi in die Falle steigen könnt. So wird sie zum Fahrstuhl und bringt euch nach oben. Steigt aus und wartet, bis die Falle wieder nach unten fährt. Beim nächsten Hochfahren könnt ihr auf ihr Dach springen. Lauft darüber hinweg und lasst euch auf der rechten Seite zum gesuchten Altar droppen.

Über den Fahrstuhl in die Nische zum Altar. Hier könnt ihr das Schwert umwandeln.

Hier gilt dasselbe wie schon zuvor: Ihr könnt eure Waffe umwandeln, in diesem Fall wird sie zum Schwert der Finsternis.

Die Waffen aufwerten und wechseln

Wie werden die beiden Waffen verbessert? Beide Schwerte werden mit Dunkelschmiedesteinen hochgelevelt, so wie ihr es gewohnt seid. Wisst ihr noch nicht, welches der beiden Schwerter euch besser gefällt, ist das kein Problem.

Ihr könnt eines der beiden verbessern und dann zum anderen wechseln. Die Upgrades werden übertragen. Wollt ihr wechseln, begebt euch zu einem der Altare, am einfachsten geht das bei den Ruinen von Unte.

Somit erhaltet ihr zwei coole neue Waffen aus dem DLC von Elden Ring. Habt ihr sie schon ausprobiert? Was haltet ihr davon? Oder welche sind eure Favoriten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Für weitere Guides zu Elden Ring und Shadow of the Erdtree schaut gerne in unsere Übersicht.