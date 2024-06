Elden Ring: Ofengolem finden und besiegen – Alle Fundorte und Schwächen

Auf eurem Weg durch das Schattenland von Elden Ring begegnet ihr immer wieder den großen, wandernden Ofengolems. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und wie ihr sie besiegen könnt.

Was sind Ofengolems? Schon kurz nachdem ihr den DLC betretet, werdet ihr in der Ferne den ersten der acht Ofengolems entdecken. Sie laufen auf zwei Beinen, haben Arme und ein „Ofengesicht“. In ihrem Kern brennt ein Feuer, von dem der Gegner im Kampf auch recht effektiv Gebrauch macht.

Bei näherem Hinsehen werdet ihr erkennen, dass im Ofen menschenähnliche Körper stecken – ziemlich verstörend, wenn man genauer darüber nachdenkt. Wir zeigen euch alle Fundorte der Riesen und wie ihr sie am besten bekämpfen könnt. Mit dem Verzeichnis könnt ihr schnell auf die einzelnen Punkte des Guides springen.

Ofengolems finden – Alle Orte

Die Ofengolems gehen in der Open World umher und sind allesamt optional. Besonders am Anfang kann der Kampf gegen sie schwierig sein, vor allem, wenn ihr noch keine der auffindbaren Scadubaum-Fragmente gesammelt habt. Auf MeinMMO findet ihr einen Guide dazu.

Ihr findet sie an folgenden Orten auf der Karte:

An diesen Orten findet ihr die Ofengolems auf der Map.

Besiegt ihr einen Golem, erhaltet ihr verschiedene Ausrüstungen. Jeder einzelne lässt ein Ofengesicht fallen, das als Material zur Herstellung von Gegenständen verwendet werden kann. Außerdem lassen die Ofen neue Kristalltränen für euer Arzneigemisch fallen.

Bis es so weit kommt, müsst ihr die riesigen Gegner aber erstmal bezwingen. Im nächsten Abschnitt verraten wir euch einige Tipps dafür.

So kämpft der Ofengolem

Was hat der Gegner drauf? Stellt ihr euch dem Kampf, solltet ihr am besten auf eurem Ross Sturmwind sitzen. Damit könnt ihr einigen Angriffen des Golems ausweichen. Rüstet am besten einen Talisman aus, der euch viel Feuerschutz gibt. Etwa den Flammendrachentalisman +3.

Das Feuer hat es in sich. Kommt ihr den Füßen des Golems zu nahe, stampft er und erzeugt eine große Feuerwelle. Der könnt ihr ausweichen, indem ihr im richtigen Moment einen Doppelsprung auf Sturmwind ausführt. Aber Achtung: Passt auf, nicht in den brennenden Fuß zu hüpfen.

Seid ihr hingegen weit entfernt, wirft der Golem mit Feuer nach euch. Diesem Angriff entgeht ihr, indem ihr seitwärts ausweicht.

Habt ihr die Lebensleiste des Gegners bereits gut dezimiert, wird er hoch in die Luft springen und krachend auf dem Boden landen. Auch das erzeugt eine große, gefährliche Feuerwelle, der ihr abermals mit Sturmwind und einem Doppelsprung ausweichen könnt.

Einen letzten, fiesen Trick hat der Bursche dann noch im Gepäck: Er kann sich nach vorne lehnen und nach euch greifen. Erwischt er euch, wirft er euch ins lodernde Feuer seines Ofens, und ihr sterbt. Diese Attacke könnt ihr vermeiden, indem ihr hinter ihm bleibt.

Ofengolem besiegen

Wie besiegt ihr den Golem? Der Gegner ist vor allem an den Beinen verwundbar. Zielt mit euren Angriffen also darauf und versucht, die Haltung möglichst schnell zu brechen. Dann fällt der Golem zu Boden und die empfindliche Stelle am Kopf kommt in eure Nähe. An der leuchtenden Stelle der Maske könnt ihr einen kritischen Treffer landen und massiven Schaden verursachen.

Je nach Stärke eurer Waffe und eures Charakters verträgt der Golem zwischen ein und drei solcher kritischen Treffer. Verwendet ihr Zauber, könnt ihr bequem aus der Ferne angreifen und das Gesicht direkt attackieren. Passt bloß auf die mächtigen Konter auf, die der Golem euch entgegen feuert.

Steht ihr etwas erhöht über einem Golem, könnt ihr zudem einen „Schweren Feuertopf“ direkt in den Ofen werfen, was ebenfalls viel Schaden verursacht.

Beachtet ihr diese Tipps, werden die Golems der Reihe nach fallen und ihr erhaltet ihre Kristalltränen. Habt ihr euch bereits an einem versucht? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Auf MeinMMO findet außerdem weitere Guides zu Elden Ring und den DLC Shadow of the Erdtree.