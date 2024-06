Wenn ihr im DLC von Elden Ring zu oft sterbt, hat der Publisher einen einfachen Tipp für euch

Der größte Kritikpunkt am neuen DLC von Elden Ring ist aktuell der hohe Schwierigkeitsgrad der Bosse. Publisher Namco Bandai hat sich dazu geäußert – mit einem einfachen Tipp, der allerdings etwas spöttisch klingt.

Was ist das Problem? Der DLC Shadow of the Erdtree hat aktuell mit Kritik von Spielern zu kämpfen, denen die Erweiterung schlicht zu schwer ist. Bemängelt wird etwa in den Reviews auf Steam, dass es Entwickler FromSoftware dieses Mal übertrieben hätte.

Die Bosse haben enorm große Lebensleisten, entfesseln lange Kombos, die nur wenig Spielraum für Konter geben, und allgemein müssen jetzt wohl alle Endgegner auf dem Niveau einer Malenia aus dem Hauptspiel sein.

Chefentwickler Hidetaka Miyazaki hat sich bereits zur Schwierigkeit seines Spiels geäußert, und meint, dass sie essenziell für Elden Ring sei. Es wäre mitunter das Erfolgsgeheimnis von FromSoftware, und daran möchte man festhalten.

Publisher Namco Bandai hat sich mittlerweile auch mit einem Tipp zu Wort gemeldet. Jedoch mit einer Nachricht, die ein wenig spöttisch wirkt.

Die Schwierigkeit lässt sich verändern

Was sagt Namco Bandai? Der Publisher von Elden Ring hat sich auf X zur aktuellen Diskussion gemeldet. Allerdings geht die kurze Nachricht nicht direkt auf die Kritik ein, sondern empfiehlt einen einfachen Tipp:

Die Scadubaum-Fragmente zu sammeln und euren Charakter damit zu leveln.

Das ist nun vermutlich nicht der Vorschlag, den sich entnervte Spieler gewünscht haben. Denn diese sollten sich des neuen Features bereits bedient haben. Scadubaum-Fragmente sind erst mit Shadow of the Erdtree ins Spiel gekommen.

Ihr findet sie an Miquellas Kreuzen, nach dem Besiegen von Goldenen Nilpferden, und an bestimmten, oft geheimen Orten in der Spielwelt. An den Gnaden könnt ihr die Fragmente einlösen, worauf sich eure Angriffs- und Verteidigungswerte erhöhen. Dadurch wird das Spiel merklich leichter. Auf MeinMMO findet ihr einen eigenen Guide samt Fundorte dazu.

Wie reagieren die Spieler? Der Tipp des Publishers ist alles andere als revolutionär, und das wissen auch die Spieler. Sie finden es besonders bemerkenswert, dass Namco Bandai sehr wohl bewusst ist, dass ihr Spiel für manche User ein paar Stufen zu hart ist, und trotzdem nur die Scadubaum-Fragmente als Lösung vorschlagen.

Unter dem X-Post schreiben die User folgendes:

„Wenn der Publisher dich wissen lässt, dass du schlecht bist“, meint @TarnishedEgg.

„Die besten Ratschläge kommen direkt von der Quelle“, erwidert @TheOnlySalmon mit einer Spur Sarkasmus.

„Das ist die Art und Weise des Publishers, uns Befleckten zu sagen, dass wir Noobs sind“, interpretiert @0xTracian.

Am eigentlichen Tipp ist im Grunde nicht viel auszusetzen. Durch die Scadubaum-Fragmente könnt ihr euch das Leben tatsächlich leichter machen. Ob das die Kritik vieler Spieler beruhigt, ist allerdings fraglich. Aktuell gehen die Meinungen von Fachpresse und Spielern teils weit auseinander – einige Gründe, warum das so ist, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen.