Ein furchterregender Boss im neuen DLC von Elden Ring sind nur 2 Typen in einem Kostüm

Die Bosse aus dem DLC Shadow of the Erdtree von Elden Ring sind hart, keine Frage. Doch wusstet ihr, dass hinter einer besonders furchterregenden Bestie nur zwei Dudes stecken, die sich einen Löwenmantel übergeworfen haben? MeinMMO blickt für euch unter den Mantel des Grauens.

Um welchen Boss geht es? Bei der Turmsiedlung von Belurat stoßt ihr im DLC Shadow of the Erdtree von Elden Ring auf das Theater der göttlichen Bestie. Hinter dieser göttlichen Bestie steht wiederum ein furchterregender Tanzender Löwe, der bereits zahllose Abenteurer der Zwischenlande auf dem Gewissen hat.

Der Name des Monsters ist kein Zufall und spoilert bereits ein skurriles Mysterium: Hinter dem Tanzenden Löwen stecken zwei mickrige Dudes, die sich unter der Löwenhaut verstecken, um als verkleidetes Duo größer und gefährlicher zu wirken, als für sich einzeln genommen eigentlich sind.

Ihr sucht im DLC von Elden Ring die wichtigen Scadubaum-Fragmente? MeinMMO hilft:

Der Löwentanz ist nämlich eine traditionelle Kunstform der chinesischen Kultur, bei der sich zwei Personen in ein aufwendiges Kostüm schmeißen, das einen Löwen darstellen soll. Einer „spielt“ den Kopf, der andere den Schwanz. Der Tanz soll Glück, Wohlstand und Freude bringen.

Wer hat das Mysterium gelöst? Der Youtuber BonfireVN zeigt in einem seiner jüngsten Videos (via Youtube), wer unter dem Mantel des Tanzenden Löwens steckt. Vorn trägt ein stehender Unbekannter den Kopf der Bestie, während sein nach vorn gebeugter Partner das Hinterteil wackeln lässt. Doch seht selbst:

Das erklärt auch, warum sich der Löwe im Kampf teils sehr abrupt und unnatürlich bewegt. Als Belohnung für den Sieg über die Bestie winken 120.000 Runen, das Echo des tanzenden Löwen und der Göttliche Bestienkopf.

Nicht von dieser Welt

Was sagt die Community dazu? Unter dem Video zeigen sich die Zuschauer begeistert von der Idee für das Boss-Design sowie von der Detailverliebtheit, die FromSoftware in die Umsetzung des Tanzenden Löwen gesteckt hat.

CrispyGFX schreibt: „Ich bin so verdammt glücklich, dass es buchstäblich nur zwei Dudes in einem Anzug sind.“

ericvash9960 ergänzt: „Ich hatte erwartet, dass dieser Boss eine künstlich hergestellte Abscheulichkeit sein würde, aber nein, es sind nur zwei Typen.“

theophany4935 hat Mitleid mit den Designern: „Stellt euch vor, was für ein Albtraum es war, die Animationen für diesen Boss zu erstellen …“

mrgustavo3187 feiert die Arbeit: „Ich hätte mir nie vorgestellt, dass das ein Barongsai sein könnte, der normalerweise mit freundlichen Gesichtszügen und hellen Farben dargestellt wird. Das in der Form neu zu denken, ist nicht von dieser Welt. Eine wirklich fantastische Arbeit des Design-Teams.“

Wie gefällt euch das Design vom Tanzenden Löwen? Verratet es uns in den Kommentaren!

Was muss ich zu Shadow of the Erdtree wissen? In Shadow of the Erdtree gelangt ihr in das Schattenreich des Erdbaums – eine neue Dimension, in der sich Messmer, einer der Hauptantagonisten des DLCs befindet. Ihr gelangt also durch ein Portal in diese Welt und müsst nun herausfinden, welche Machenschaften der Gott in dieser Welt treibt.

Im DLC erwartet euch erneut eine offene Welt, mit neuen Gebieten, Bossen, Rüstungen und Waffen. Sogar neue Talente, wie das Werfen von großen Krügen oder als Stachelschwein durch Gegner flitzen, dürfen genutzt werden. Und es gibt eine frische Art der Charakterprogression. Mehr Infos findet ihr hier: Elden Ring DLC – Alles zum Release, Vorbereitung, Start, Preload, Preisen und Editionen