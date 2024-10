Das MMO Wayfinder ist jetzt ein Action-Rollenspiel auf PS5 mit Koop, verzichtet auf Mikrotransaktionen

Wayfinder hat den Early Access verlassen und ist ein ganz anderes Spiel geworden: Statt eines MMOs erwartet euch hier ein Action-Rollenspiel für PC, PS5 und Xbox. Der Ingame-Shop wurde ebenfalls gestrichen.

Was ändert sich an Wayfinder? Wayfinder startete im August 2023 als Free2Play-MMO. Im Mai, also kaum ein Jahr später, stürzten die Spielerzahlen jedoch enorm ein. Daraufhin entschieden sich die Entwickler für einen Neustart: dieses Mal als Pay2Play-Action-Rollenspiel mit optionalem Koop.

Am 21. Oktober 2024 hat die neue Version des Spiels den Early Access verlassen. Die Entwickler zeigen in einem Trailer, was Spieler auf Steam und PS5 erwartet – und was nicht.

In Wayfinder jagt ihr Bosse alleine oder im Koop-Modus und kämpft euch durch zufällige Dungeons, in denen ihr neue Waffen, Rüstungen und Skins sammelt. Euren Charakter wählt ihr aus einem von 8 vorgegebenen Wayfindern aus. Housing gibt es ebenfalls.

Den neuen Launch-Trailer für Version 1.0 von Wayfinder seht ihr hier:

Skins zum Freischalten, statt im Shop

Bei der Monetarisierung verabschieden sich die Entwickler vom Free2Play-Modell des MMOs. Stattdessen verkaufen sie ihr Spiel nun zum Preis von knapp 25 €. Alle Skins für Waffen und Rüstungen, die ihr früher noch im Shop kaufen musstet, könnt ihr nun im Spiel freischalten.

Das Wegfallen der Mikrotransaktionen kommt bei vielen Spielern richtig gut an, zumindest in den Kommentaren unter dem neuen Trailer auf YouTube:

NikFlyer: „Ich werde es kaufen, nur um den Ansatz „keine Mikrotransaktionen“ zu unterstützen. Wenn es mir am Ende gefällt, umso besser.“

abrahamcollins1911: „Erst vor ein paar Stunden gekauft, um das Comeback des Entwicklerteams und seinen Ansatz ohne Mikrotransaktionen zu unterstützen. Hoffentlich wird dies zu einer neuen und verbesserten Gaming-Ära inspirieren.“

ShrianBaijal: „Keine Mikrotransaktionen?? Ich bin dabei.“

Auf Steam hat Wayfinder ebenfalls einen starken Neustart hingelegt: 88 % der kürzlichen Rezensionen fallen positiv aus. Berücksichtigt man alle Reviews seit dem Early-Access-Release, sind hingegen nur 52 % positiv.

Nicht alle Fans waren darüber begeistert, dass der Entwickler Airship Syndicate das MMO eingestampft hat. Gerade zu Beginn haben sich viele Spieler beschwert, dass sie bereits viel Geld in das Spiel investiert hatten. Später glaubten einige Spieler jedoch, dass es genau die richtige Entscheidung war. Mehr dazu lest ihr hier: „All die richtigen Entscheidungen getroffen“: Spieler sind überzeugt vom neuen Konzept eines auf Steam gescheiterten MMOs