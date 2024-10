Meta Quest 3 dank MwSt.-Aktion bei MediaMarkt zum absoluten Bestpreis: Erlebt VR-Gaming wie nie zuvor

Die Zukunft des Gamings wartet auf euch. Spart durch MwSt.-Aktion viel Geld und schnappt euch die Meta Quest 3 bei MediaMarkt zum Mega-Rabatt.

Ihr wollt so flexibel wie möglich in die virtuelle Realität einsteigen? Dann schaut euch die Meta Quest 3 genau an, denn sie gehört zu den besten VR-Brillen auf dem Markt. Richtet euch einen großen Spielraum ein und bewegt euch frei durch die Gegend, ohne mit einem Kabel an einen PC oder Konsole angeschlossen zu sein. Durch den großen Speicher von 512 GB könnt ihr viele Titel gleichzeitig installieren und mit einer Auflösung von 2.064 x 2.208 Pixeln pro Auge in schöne Abenteuer eintauchen.

Die MwSt.-Aktion startete gestern bei MediaMarkt und beschert euch bis zum 28. Oktober 2024 um 06:59 tolle Sparangebote. Nutzt die Chance und schnappt euch endlich einen tollen Gaming-Laptop oder TV und mehr. Ihr könnt übrigens die Meta Quest auch drahtlos mit eurem PC verknüpfen und so auch alle Steam-VR-Spiele spielen.

Es ist die beste Zeit für VR-Gaming, denn es kommen immer mehr Titel heraus, die interessant sind.

Eigenschaft Details Speicherkapazität 512 GB Displaytyp LCD Gesamtauflösung 2.064 x 2.208 Pixel pro Auge Bildwiederholungsfrequenz 120 Hz Unterstützte Plattformen Android, iOS, PC Controller TruTouch-Haptik ausgestattete Touch Plus Controller Bibliothek Mehr als 500 Titel verfügbar

Meta Quest 3 mit hoher Speicherkapazität und Auflösung

Mit einer großzügigen Speicherkapazität von 512 GB habt ihr ausreichend Platz, um viele Spiele oder gar Anwendungen zu speichern. Der VR-Markt dehnt sich weiter aus und es erscheinen immer weitere Top-Titel. Startet Assassin’s Creed Nexus und werdet selbst ein legendärer Kämpfer oder haltet euch als Schwertkämpfer bei Beat Saber fit.

Es gibt mittlerweile viele geniale Spiele

Übrigens, vor Kurzem erschien ein AAA-VR-Game Batman Arkham Shadow, bei dem ihr euch auf die Jagd nach Schurken machen könnt. Ihr merkt, es gibt mehr als genug Unterhaltung.

Die VR-Brille ist mit einem hochauflösenden LCD-Display ausgestattet, das euch eine Auflösung von 2.064 x 2.208 Pixeln pro Auge beschert. Diese hohe Auflösung ist etwas besser als die Meta Quest 2 mit 1832×1920 Pixeln pro Auge. Mit einer Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 120 Hz ist die Immersion auf einem prächtigen Level. Erkennt viele Details wie Gebäude oder Charaktermodelle so klar wie nie zuvor.

Intuitive Steuerung mit TruTouch-Haptik

Die Touch-Plus-Controller sind mit TruTouch-Haptik ausgestattet, die euch ein realistisches Feedback bieten. Sowohl Kämpfe als auch Erkundungen fühlen sich durch diese Haptik immersiver an.

Fühlt euch wie in einer anderen Welt

Mit einer umfangreichen Bibliothek von über 500 Titeln habt ihr Zugriff auf eine breite Palette von Spielen und Anwendungen. Egal, ob ihr actiongeladene Shooter, spannende Abenteuer oder entspannende Erlebnisse sucht – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

