Das Horrorspiel mit dem ungewöhnlichsten Setting in 2024 ist pünktlich zu Halloween supergünstig auf Amazon!

Still Wakes the Deep ist ein atmosphärisches Horrorspiel und wird euch mitreißen. Nutzt das fantastische Angebot bei Amazon.

Seid ihr bereit, in ein packendes Horrorspiel einzusteigen? Dann freut euch auf Still Wakes the Deep, ein finsteres Abenteuer von den kreativen Köpfen hinter der berühmten Amnesia-Reihe. Dieses Bohrinsel-Setting verspricht eine unheimliche Atmosphäre und nervenaufreibende Spannung, die euch garantiert in ihren Bann ziehen wird. Bereitet euch darauf vor, das Unbekannte zu erkunden und eure Nerven auf die Probe zu stellen. Bei Amazon ist dieses Spiel ein wahres Schnäppchen und glänzt mit vielen Top-Bewertungen.

Still Wakes the Deep bekam auch beim GameStar-Test eine fantastische Bewertung. Vor allem wird die Atmosphäre und Grafik gelobt.

Entwickler/Publisher: The Chinese Room, Secret Mode

The Chinese Room, Secret Mode Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series, PC

PlayStation 5, Xbox Series, PC Release: 18. Juni 2024

18. Juni 2024 Genre: Adventure, Horror

Adventure, Horror Modus: Einzelspieler

Einzelspieler USK: ab 16 Jahren

Das Survival-Adventure geht unter die Haut

Stellt euch vor, ihr seid auf einer einsamen Bohrinsel gestrandet, umgeben von der unbändigen Kraft der Nordsee und einem wütenden Sturm. Eure größten Herausforderungen sind nicht nur die Naturgewalten, sondern auch die erdrückende Isolation.

Was würdet ihr tun, wenn plötzlich alle Verbindungen zur Außenwelt gekappt wären? Diese Vorstellung ist wahrlich beängstigend – vielleicht sogar schlimmer als in einem Labyrinth ohne Ausweg gefangen zu sein.

Ein Survival-Adventure mit Gänsehaut-Feeling

Die Einsamkeit und das Gefühl, völlig abgeschnitten zu sein, erinnern an das Schicksal eines Seefahrers, der auf einer verlassenen Insel strandet. Eine Lage, in der sich niemand freiwillig befinden möchte.

Vielleicht begegnet ihr anderen Überlebenden und gemeinsam findet ihr einen Weg, dieser bedrohlichen Lage zu entkommen. Die Entwickler sind bekannt dafür, außergewöhnliche und atmosphärisch dichte Spiele zu kreieren. Warum also nicht den Sprung ins Ungewisse wagen und euch auf dieses spannende Abenteuer einlassen? Ein perfektes Spiel für die Halloween-Zeit.

