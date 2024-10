Mit diesem Gaming-Headset lehrt ihr euren Gegnern das Fürchten – plötzlich bei Amazon fast zum halben Preis verfügbar

Hört mit dem 3D-Audio jeden Gegner auf der PS5 und verschafft euch mit diesem Gaming-Headset einen großen Vorteil. Spart jetzt fast die Hälfte bei Amazon.

Ihr wollt stärker denn je in eure Spielwelten eintauchen. Mit diesem Gaming-Headset wird der Endzeit-Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erst recht aufregend. Hört die Geräusche der Monster, ehe sie sich euch nähern oder die Schritte gefährlicher Soldaten. Dank der verlustfreien 2,4GHz-Verbindung könnt ihr von einer stabilen und verzögerungsfreien Audioqualität ausgehen. Spart jetzt 43 Prozent bei Amazon und ergattert eines der besten Headsets in dieser Preis-Klasse.

Spielt jetzt das Endzeitspiel A Quiet Place: The Road Ahead mit diesem Gaming-Headset und spürt die düstere Atmosphäre hautnah.

Eigenschaft Details Verbindung Verlustfreie 2,4 GHz Wireless-Verbindung Akkulaufzeit Bis zu 30 Stunden Kompatibilität PS5, PS4, PC, Mac, Android, Nintendo Switch 3D-Audio-Unterstützung Ja, für PlayStation 5 Mikrofon ClearCast-Mikrofon mit Stimmklarheit in Studioqualität und Geräuschunterdrückung Ohrpolster AirWeave-Stoff Tragekomfort Leichtes Design für langen Tragekomfort

Gaming-Headset beschert euch verlustfreie Wireless-Verbindung

Das Arctis 7P+ nutzt eine verlustfreie 2,4GHz-Wireless-Verbindung, die euch eine stabile und verzögerungsfreie Audioübertragung gewährleistet. Ihr könnt euch frei bewegen, ohne euch Gedanken über Kabel oder Verbindungsabbrüche machen zu müssen.

Nebenbei ein paar Snacks und etwas zu trinken holen und trotzdem mit euren Freunden in Kontakt bleiben? Kein Problem.

Profitiert von der verlustfreien Verbindung

Das Headset ist vielseitig einsetzbar und kompatibel mit etlichen Geräten. Ihr könnt es mit der PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Mac, Android oder eurer Nintendo Switch verwenden. Nutzt den knalligen Sound für jede Plattform zum Vorteil. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung von 3D-Audio auf der PlayStation 5, was euer Spielerlebnis noch immersiver macht.

Lange Akkulaufzeit und exzellente Mikrofonqualität

Die Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden reicht für mehrere Gaming-Abende hintereinander komplett aus. Dies ist optimal für Marathon-Gaming-Nächte mit euren engsten Freunden, um die Rangliste in League of Legends, Rocket League oder Rainbow Six Siege aufzusteigen.

Dieses Gaming-Headset bereichert das Spielgeschehen enorm

Das ClearCast-Mikrofon des Arctis 7P+ liefert euch eine Stimmklarheit in Studioqualität und grenzt Hintergrundgeräusche wirksam aus. In kompetitiven Spielen ist eine klare Kommunikation die halbe Miete, um auf der Siegerstraße zu sein.

Besucht unsere Deals-Seite – ein verstecktes Paradies voller unglaublicher Funde. Dort entdeckt ihr beeindruckende SSDs, die eure Daten blitzschnell übertragen, und herausragende Grafikkarten, die Spiele wie das Silent Hill 2 Remake mit atemberaubenden Raytracing-Effekten zum Leben erwecken. Doch das ist nur der Anfang eines wahren Feuerwerks an Angeboten, die darauf warten, von euch ergattert zu werden.