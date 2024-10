Call of Duty: Black Ops 6 – Alle Safehouse-Rätsel und wie ihr sie lösen könnt

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake ist eine Neuauflage des Strategiespiels, das 2002 auf der PlayStation 2 erschienen ist.

Jetzt geht es auf zum Safe. Geht die Treppe hoch in den 2. Stock und dreht euch am Ende der Treppe um 180 Grad. Ihr blickt auf einen dunklen Gang. Geht hinein und durch die Tür auf der rechten Seite. Dann geht ihr durch die rechte Tür von den beiden. Links neben dem Bett befindet sich der Safe.

Das Keypad-Rätsel ist, wie alle anderen Rätsel, die folgen, zufällig generiert. Wir können euch ab hier also nur Tipps zum Lösen, nicht aber die Lösung an sich geben.

Habt ihr alles gemacht, öffnet sich eine Tür rechts neben dem Klavier. Geht die Treppe hinunter und ihr gelangt in einen zweiten Keller, in dem ihr die weiteren Rätsel lösen werdet.

Call of Duty: Black Ops 6: Piano – So löst ihr das Rätsel am Klavier im Safehouse

Für das Piano-Rätsel müsst ihr sie benutzen, um an den Wänden die Zahlen gemeinsam mit den kyrillischen Buchstaben zu entdecken. Daneben gemalte Pfeile weisen euch an, wo das nächste Symbol zu finden ist. Die Reihenfolge ist somit folgende:

In der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 gibt es im Safehouse sechs kleine Rätsel, die ihr absolvieren könnt, um an einen Safe heranzukommen. Wir zählen euch alle Rätsel auf und erklären, wie ihr sie löst.

