Call of Duty: Black Ops 6 ist endlich da! Alles Wichtige, was ihr beim großen Launch-Event verpasst habt

Das neue Call of Duty®: Black Ops 6 ist endlich erschienen und lässt euch die 90er aufmischen. Dazu gab’s noch ein spaßiges Launch-Event.

Was war das für ein Event? Das Thema von Black Ops 6 ist Verrat, Hinterlist und geheime Operationen, also alles, was einen guten, actiongeladenen Spionage-Thriller ausmacht.

Dazu passend gab es am 24. Oktober ein großes Event zum bevorstehenden Launch des Spiels im Xperion in Hamburg. Das ist eine sehr populäre Location, um spektakuläre Events zu Games mit hunderten von Zuschauern abzuhalten.

Und auch dieses Mal konnte die Show sich sehen lassen. 12 namhafte Influencer bekamen im Vorfeld ein geheimnisvolles Mystery-Package zugeschickt. Darin war ein kniffliges Rätsel, das letztendlich zu einer geheimen Webseite im 90er-Stil führte. Von da aus ging es zu der Einladung zum Event in Hamburg.

Die Zuschauer der Influencer konnten so ebenfalls Tickets für dieses einmalige Event erhalten und dann live mitfiebern, wenn ihre Idole in spannenden 6vs6-Matches gegeneinander antraten.

Wir danken Xperion für das zur Verfügung stellen der Bilder.

Großes Live-Event zum Start von CoD: Black Ops 6 – Das waren die Highlights

Wer war alles eingeladen? Die Influencer, die der geheimnisvollen Spur bis nach Hamburg ins Xperion gefolgt sind, waren Trymacs, dieserkingphil, Stylerz, Fantou, sawlties, anaaja, EliasN97, Mahluna, Kayzahr, V1nkub, Elotrix und Repaz. Moderiert wurde das Spektakel von unserem Julius “Jules” Busch, der hier als Agenten-Koordinator auftrat und den Teams taktische Anweisungen erteilte, sowie dem Co-Host HapticRush.

Wie lief das Event ab? Das Thema des Events war – getreu des Settings von Black Ops 6 – “Der Maulwurf in den eigenen Reihen”. Denn bei jedem Match war einer der Spieler im Team ein geheimer Doppelagent (im Agentenjargon “Maulwurf”), der dem eigenen Team im entscheidenden Moment in den Rücken fallen sollte.

Das waren die Highlights des Events: Die Influencer traten in zwei 6er-Teams an. Team A bestand aus Elotrix, Anaaja, Elias, Mahluna, V1nkub und Stylerz. Das B-Team beherbergte Trymacx, Sawlties, DieserKingPhil, Repaz, Kahyzar, Fantou.

Der Rest des Teams musste also sowohl die 6vs6-Matches gewinnen, als auch rechtzeitig den Verräter erkennen und neutralisieren. Dazu war Friendly-Fire aktiviert. Das Event dauerte vier Stunden und es kamen zahlreiche beliebte Call of Duty-Spielmodi vor, darunter “Team Deathmatch”, “Domination”, und “Search and Destroy”.

Als Gesamtsieger ging klar Team B mit 45 Punkten hervor. Team A kam nur auf 35 Punkte. Dabei war besonders spannend, dass eigentlich Team A mit Elotrix den besten Spieler hatte, der die Matches insgesamt dominierte. Doch aufgrund der einzigartigen “Maulwurfs-Challenges” gewann dann doch das andere Team.

Die Challenges machten das ganze Event besonders interessant, da der Verräter jeweils besondere Gemeinheiten zu erfüllen hatte. Darunter waren unter anderem die folgenden Späße:

Keine Siegpunkte sammeln

Eigenen Teammitglieder betäuben

Sich selbst und Kameraden mit einer Granate killen

Teammitglieder mit einer “Fernlenkladung” sprengen

Kameraden mit einer Blendgranate blenden (besonders gemein!)

Obendrein war noch Tom Wlaschiha, der deutsche Voice-Actor von Ex-Stasi-Agent Felix Neumann, vor Ort, um ein Interview zu geben.

CoD: Black Ops 6 ist jetzt da, das erwartet euch

Um was geht es in Black Ops 6? Die Black Ops 6-Kampagne versetzt euch in eine neue Zeit – die frühen 1990er Jahre. In echter Black Ops-Manier stößt euch die fiktive Story in eine geheime Verschwörung, in der eine schattenhafte Macht die US-Regierung infiltriert hat.

Jeder, der sich widersetzt, wird als Verräter gebrandmarkt und das zwingt euch dazu, als abtrünniger Agent gegen die Mächte zu kämpfen, die euch erschaffen hat. Nichts ist so, wie es scheint, und die Wahrheit ist schwer zu ergründen. So werdet ihr immer tiefer in Intrigen, Misstrauen und psychologische Enthüllungen hineingezogen. Das ist der reine, unverkennbare Black Ops-Stil!

Black Ops 6 ist obendrein der direkte Nachfolger von Black Ops: Cold War, das 1984 mitten im Kalten Krieg spielte. Freut euch also neben Adler auf weitere bekannte Gesichter. Doch keine Sorge, die vorige Storys wird in Flashbacks erzählt, sodass ihr auch als Neueinsteiger gut mitkommt.

Was sind die weiteren Highlights? Neben der Kampagne, die ungefähr acht Stunden dauern soll, gibt’s freilich das Filetstück jedes Call of Duty-Games: den Multiplayer-Modus. Hier bekommt ihr schon zum Release 16 brandneue Maps, 12 davon für den klassischen 6vs6-Modus und vier für besonders harte Fights auf engem Raum mit 2er-Teams.

An Spielmodi fährt Black Ops 6 ebenfalls ordentlich Content auf. Wählt zwischen 10 Spielmodi, darunter Klassiker wie “Team Deathmatch”, “Domination”, “Search and Destroy” oder das neue “Kill Order”. Darin gilt es, einen bestimmten Spieler des Gegner-Teams gezielt auszuschalten. Obendrein gibt’s die Option “Face Off”, bei der ihr 6vs6-Gefechte auf den kleinen 2vs2-Maps spielt, aber ohne Killstreaks.

Wer übrigens lieber gemeinsam ballen will, der darf sich auf die Rückkehr des Zombie-Modus freuen, seit jeher ein Feature der Black-Ops-Reihe. Darin wird die bereits aus dem Vorgänger bekannte Story um den “Dark Aether” weitergeführt. Freut euch also auf Horden von Zombies und besonders coolen Superwaffen, mit denenihr das Untote Gesocks in Teamarbeit über den Haufen ballert.

Mit Black Ops 6 erwartet euch erneut ein actionreicher Shooter voller cooler Features.