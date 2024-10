Während ihr noch auf den Start von CoD Black Ops 6 gewartet habt, zeigen dreiste Spieler schon stolz ihre Gold-Camos

Für eine Gold-Tarnung in Call of Duty zocken manche Tage oder sogar Wochen, einige Spieler schafften das in Black Ops 6 jetzt in wenigen Stunden.

Call of Duty: Black Ops 6 ist am 25. Oktober erschienen. In Deutschland konnten die ersten Spieler um 0:00 Uhr auf die Server, Steam- und Battle.net-Spieler folgten dann um 06:00 Uhr. Ein Teil der Community nutzte aber auch einen altbekannten Trick, um schon vor dem Release zu zocken.

Einige dieser Frühstarter präsentieren jetzt fröhlich die ersten Tarnungen, die sie für ihre Waffen freigespielt haben. Der Twitch-Streamer „Reidboyy“ zeigte beispielsweise schon am 24. Oktober um 14:00 Uhr deutscher Zeit seine erste Gold-Camo für die XM4 (via X.com).

Zu dem Zeitpunkt mussten deutsche Spieler offiziell noch mindestens 10 Stunden warten, bis sie überhaupt zocken können.

Ein spezieller Modus ist das Mittel zum Erfolg

Wie konnten die Spieler so schnell Gold-Camos erspielen? Natürlich spielt der zeitliche Vorsprung eine entscheidende Rolle, doch ein bestimmter Modus soll besonders gut zum Erspielen von Gold-Camos geeignet sein.

Auf Reddit erklärte ein Spieler, der ebenfalls nach wenigen Stunden seine ersten Gold-Tarnungen präsentierte, dass er Hardcore im Feuergefecht-Modus spielte – dort gib es keine Abschussserien und die Maps sind kleiner und kompakter.

Außerdem werden in Hardcore weniger Headshots für einen Kill benötigt und die müsst ihr auf dem Weg zu Gold-Tarnungen sammeln.

Was hat es mit den Gold-Camos auf sich? In Call of Duty könnt ihr euch verschiedene Waffen-Tarnungen (englisch: Camos) für die einzelnen Waffen erspielen. Als Erstes kommen die militärischen Tarnungen, die in Tarnfarben designt sind. Danach kommen die Gold-Camos, deren Freischaltung schon mit etwas Grind verbunden ist.

In Black Ops 6 müsst ihr etwa erst alle militärischen Tarnungen freischalten, indem ihr bis zu 100 Headshots erzielt, und dann die entsprechende Waffen-Herausforderung absolvieren, um eine Gold-Camo zu erhalten.

Für „Call of Duty“-Spieler gehört das Erspielen der unterschiedlichen Tarnungen zum jährlichen Grind. Wer eine Gold-Camo freischaltet, trägt sie mit Stolz und zeigt jedem, was er tolles erreicht hat. Das große Ziel ist es, möglichst schnell die Gold-Tarnung für jede Waffe zu erspielen und die Diamant- und Special-Camos zu ergrinden. Welche Waffen es im neusten Call of Duty gibt, seht ihr hier: CoD Black Ops 6: Alle Waffen aus dem Multiplayer