Lohnt sich Call of Duty: Black Ops 6 für euch? Der kurze Check zum Release

Call of Duty: Black Ops 6 ist der große Shooter-Release des Jahres 2024. Doch lohnt sich das Spiel für euch überhaupt?

Was ist Black Ops 6 überhaupt? Black Ops 6 ist der neueste Ableger der beliebten „Call of Duty“-Reihe. Der Shooter wird primär von Treyarch entwickelt und erscheint am 25. Oktober 2024.

CoD Black Ops 6 wird über eine Kampagne, einen Multiplayer und einen rundenbasierten Zombie-Modus verfügen. Im Multiplayer könnt ihr dabei 14 verschiedene Arena-Modi wie „Team-Deathmatch“ und „Domination“ spielen.

Mit Black Ops 6 führt Call of Duty zudem eine Neuerung am Bewegungssystem ein: das sogenannte Omni-Movement, das euch in alle Richtungen sprinten, sliden und springen lässt. Mehr zu CoD Black Ops 6 erfahrt ihr hier: CoD Black Ops 6 startet morgen – Die wichtigsten Infos in 2 Minuten

Checkliste – Ist Black Ops 6 für euch interessant?

Falls ihr unentschlossen seid, ob Black Ops 6 für euch das richtige Spiel ist, haben wir eine kleine Checkliste mit Fragen und Aussagen für euch vorbereitet, die eure Entscheidung erleichtern sollen.

Wenn ihr mindestens 6 der folgenden 10 Aussagen und Fragen mit einem „ja“ bestätigen könnt, könntet ihr mit Black Ops 6 viel Spaß haben.

Seid ihr bereit, 80 € zu zahlen (oder ggf. ein Game-Pass-Abo abzuschließen)?

Habt ihr vor, in Black Ops 6 aktiv PvP zu spielen und wollt deshalb das aktuelle CoD zocken?

Spielt ihr neue CoD-Teile langfristig, also länger als 2-3 Monate?

Habt ihr Interesse oder sogar Spaß an einem rundenbasierten Zombie-Modus?

Haben euch vorherige „Black Ops“-Ableger, speziell BO1 bis BO3, Spaß gemacht?

Habt ihr trotz/ wegen SBMM Spaß am PvP in Arena-Shootern?

Spielt ihr gerne Shooter, die ein schnelles und flexibles Movement haben?

Eure Freunde spielen Black Ops 6 und erwarten, dass ihr mitmacht.

Ihr lasst euch auch von Cheatern nicht den Spaß an einem Shooter verderben.

Findet ihr bunte Skins cool und seid bereit, dafür echtes Geld auszugeben?

Falls ihr immer noch unschlüssig seid, haben wir 5 weitere Fragen für euch, die hoffentlich bei der Entscheidungsfindung helfen. Wenn ihr mindestens 3 dieser Fragen mit einem „ja“ beantwortet, solltet ihr vielleicht die Finger von Black Ops 6 lassen.

Kauft ihr Black Ops 6 nur für die Kampagne?

Erwartet ihr eine Kampagne mit langer Hauptstory (>30 Stunden), verschiedenen Enden, einer Open-World, Rollenspiel-Elementen und einem Skilltree?

Werdet ihr schnell sauer und lasst euch reizen, wenn gegnerische Spieler besser sind und alles geben, um zu gewinnen?

Ist euch in kompetitiven Shootern taktisches Vorgehen wichtig?

Seid ihr schnell genervt, wenn eure Gegner in Gunfights viel springen, sliden oder dropshotten?

Für wen lohnt sich Black Ops 6?

CoD Black Ops 6 lohnt sich vor allem für euch, wenn ihr vorhabt, langfristig den Multiplayer oder den Zombie-Modus zu spielen. Wenn ihr schon nach 2-3 Monaten den Spaß an CoD verliert, weil euch beispielsweise das SBMM oder eure Gegner nerven, dann lohnt es sich eher weniger.

Die Kampagne des Shooters könnte euch vielleicht Spaß machen, aber die sind meistens vergleichsweise kurz und nicht mit der erzählerischen Tiefe eines Baldur’s Gate 3 oder Cyberpunk 2077 vergleichbar. In CoD liegt der Fokus eher darauf, schnell ein paar Stunden Action zu erleben.

Außerdem sollte euch bewusst sein, dass Black Ops 6 vor allem im Multiplayer ein schnelles und chaotisches Spielerlebnis werden könnte. Besonders wenn ihr nicht mehr die besten Reflexe habt und mit dem Movement der jüngeren Spieler mithalten könnt, ist es möglich, dass euch das Gameplay zu hektisch ist. Das neue Omni-Movement macht das Ganze auch eher „schlimmer“.

Wenn ihr jedoch genau dieses schnelle Gameplay mögt und gerne das meiste aus eurem Movement herausholt, dann schadet es nicht, sich Black Ops 6 mal anzuschauen. Und solltet ihr keine 80 € für den Shooter bezahlen wollen oder maximal 2-3 Wochen oder Monate zocken, könnt ihr auf Xbox und PC ja auch über den Game Pass zocken: CoD Black Ops 6 im Game Pass: Mit welcher Version könnt ihr „gratis“ zum Release spielen?