Call of Duty: Black Ops 6: Piano – So löst ihr das Rätsel am Klavier im Safehouse

Sobald ihr in der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6im Safehouse angekommen seid, werdet ihr auf ein Rätsel am Piano stoßen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rätsel lösen könnt.

Wie löse ich das Rätsel des Pianos? Um das Piano-Rätsel zu lösen, müsst ihr zunächst mit der Schwarzlichtlampe die Wände beleuchten. Auf diese Weise entdeckt ihr Zahlen und kyrillische Buchstaben, die auch auf dem Klavier zu finden sind.

Zu einer Zahl gehört immer ein kyrillischer Buchstabe. Zu jedem kyrillischen Buchstaben gehört eine Klaviertaste. So erfahrt ihr, in welcher Reihenfolge ihr die Klaviertasten drücken müsst.

Eine detaillierte Anleitung mit Bildern haben wir weiter unten für euch aufgeschrieben.

Lösung des Klavier-Rätsels

Ihr benötigt zunächst die Schwarzlichtlampe, die sich auf dem kleinen Tisch neben dem Kamin befindet. Sie wird euer wichtigster Helfer bei dem Rätsel sein. Beleuchtet mit der Schwarzlichtlampe die Wände und entdeckt die kyrillischen Buchstaben mit den Zahlen dazu.

Wo befinden sich die Zahlen und Buchstaben? Die erste Markierung seht ihr oberhalb des Pianos. Der Pfeil zeigt euch dann den Weg zum nächsten Symbol.

Die ersten Symbole findet ihr oberhalb des Klaviers.

Dann geht es über dem Kamin weiter…

…rüber zur Tür…

…zu einem Fenster…

…und schließlich an der Wand neben dem Stuhl.

Die Reihenfolge lautet also: MN, PE, CN, AO, PE

Nun müsst ihr die gefundenen Symbole nur noch „übersetzen“. Dafür helfen euch die Markierungen am Klavier. Oberhalb der Tasten könnt ihr die kyrillischen Buchstaben mithilfe des Schwarzlichts erkennen.

Jeder Buchstabe gehört zu einer Klaviertaste.

Spielt also die Symbole der Reihe nach und neben euch geht eine Tür auf. Jetzt habt ihr Zugang zum Keller und einem Haufen weiterer Rätsel bis zum Safe.

Call of Duty: Black Ops 6 hat natürlich nicht nur Rätsel zu bieten, sondern auch jede Menge Action. Wir haben für euch alle Guides in einem großen Artikel zusammengefasst, um euch einen Überblick zu geben: Call of Duty Black Ops 6: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht