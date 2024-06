Elden Ring: Spieler nehmen Rache an den Bossen im DLC und bestrafen sie mit schlechten Reviews auf Steam

Der DLC von Elden Ring hat nach einem positiven Start nun doch mit negativem Feedback der Spieler zu kämpfen. Im Fokus der Kritik stehen die Bosse von Shadow of the Erdtree.

Wie ist die Stimmung? Shadow of the Erdtree ist am 21. Juni 2024 erschienen und hat von der Fachpresse überschwängliche Kritiken erhalten. Der Metascore steht bei 95 Punkten.

Auch auf Steam sah das Stimmungsbild am Freitag noch sehr gut aus. Es gab überwiegend positive Bewertungen und Reviews, die den DLC lobten. Noch dazu schossen die Spielerzahlen von Elden Ring in die Höhe und erreichten kurz nach dem Start der Erweiterung den Höhepunkt von über 550.000 Spielern gleichzeitig.

Am 22.06.2024 wurden laut SteamDB sogar etwa 780.000 gleichzeitige Spieler gemessen. Die Motivation ist also groß – aber je mehr Leute den DLC gezockt haben und je weiter sie darin kamen, desto mehr wandelte sich die allgemeine Stimmung.

Das führte dazu, dass Shadow of the Erdtree aktuell seine „sehr positive“ Bewertung auf Steam verloren hat und nur noch bei „Ausgeglichen“ steht. Aber was kritisieren die Spieler?

Das größte Problem sind die Bosse

Wie sehen die Bewertungen jetzt aus? Stand 23.06.2024 haben über 22.200 Spieler ihre Bewertung auf Steam abgegeben. Nur noch 63 % davon sind positiv. Viele der negativen Stimmen haben sich in ausführlichen Reviews zu Wort gemeldet und erklären, warum sie dem DLC einen Daumen nach unten geben.

Ein Punkt, der immer wieder erwähnt wird, ist die teils schlechte Performance des Spiels. Vor allem im Vergleich zum Hauptspiel gäbe es insbesondere bei Boss-Kämpfen Frame-Einbrüche und sogar Freezes. Das könnte dem Umstand geschuldet sein, dass viele der Kämpfe sehr effektreich sind und den eigenen PC so in die Knie zwingen.

Stichwort Bosse: Die bekommen die größte Kritik. In den Reviews melden sich oft langjährige Fans von FromSoftware zu Wort. Spieler wie der User Lars760 sagen: „Es schmerzt mich, diese Review zu schreiben, da ich die Souls-Spiele liebe. Aber die Bosskämpfe sind nicht mehr das, was sie früher einmal waren.“

FromSoftware habe die Bosse in seinen Augen künstlich schwieriger gemacht. Sie würden übertrieben aggressiv vorgehen und hätten lange Kombos, die einem selbst kaum Zeit zum Angreifen geben.

Das Studio sollte die eigene Design-Philosophie hinterfragen, vor allem angesichts des negativen Feedbacks. Auch der User Crimson findet die Erweiterung an sich toll, kritisiert aber die schlechte Ausführung der Bosse. Sie würden sich billiger Tricks bedienen und kämen nicht an die Qualität früherer Endgegner wie Lady Maria heran.

„Dieser DLC macht die Kernprobleme des Basisspiels nur noch schlimmer. Aufgeblasene HP-Pools, Angriffszyklen, die nie enden, Skalierung, die nicht richtig zu funktionieren scheint“, schreibt PossumPally und kritisiert damit auch das neue System rund um die Scadubaum-Fragmente. Lest auf MeinMMO unseren Guide dazu, und macht euch das Leben leichter.

„Jeder Boss muss jetzt wie Malenia sein“, kritisiert auch ThomasOfAstora, nachdem er erklärt, dass er seit 12 Jahren die Spiele von FromSoftware spielt und liebt. Mit dem DLC habe das Studio aber übertrieben.

Aktuell ist die Stimmung also recht durchmischt. Viele positive Meinungen stehen negativen gegenüber. Deshalb sind wir auf eure Meinung gespannt. Habt ihr den DLC bereits gespielt? Wie findet ihr ihn, und insbesondere die Bosse? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr auf der Suche nach Hilfestellung seid, könnt ihr gerne auf MeinMMO vorbeischauen – hier kommt ihr zu unserer Guide-Übersicht.