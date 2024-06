Der DLC von Elden Ring ist erschienen und begeistert die Spieler. Gleichzeitig lehrt er sie das Fürchten, völlig egal, wie gut sie auf das Abenteuer im Schattenland vorbereitet waren.

Wie schwierig ist der DLC? Die kurze Antwort lautet: sehr schwierig. Wer schon im Endgame des Hauptspiels Probleme mit den Bossen hatte, wird in der Erweiterung leiden. Denn in Sachen Anspruch legt FromSoftware hier noch mal eine Schippe drauf.

Empfohlen wird ein Charakter mit einem Level zwischen 130 und 150, aber selbst dann ist der DLC eine echte Herausforderung. Viele Spieler dachten wohl, aufgrund ihrer hochgelevelten Waffen und Ausrüstung gut vorbereitet zu sein.

Ein Blick in das Reddit-Forum zeigt: Nach wenigen Stunden in der Erweiterung wird vielen Usern klar, dass Bosse, und teils auch normale Gegner keine Gnade zeigen. Selbst erfahrene Spieler sammeln fleißig Tode.

Der Launch-Trailer des DLCs zeigt mehr vom Spiel – und sorgt dafür, dass manche Spieler bereit sind, zu weinen.

Der DLC macht keine Gefangenen

Was erzählen die Spieler? Während der DLC an sich in den ersten Reviews der User bereits sehr gut ankommt, diskutieren die Spieler auf Reddit die Schwierigkeit von Shadow of the Erdtree.

Der User Xiaomugus fragt in die Runde, wie es denn bislang laufe. Er erhält zahlreiche Antworten desillusionierter Spieler.

Unlucky-Mud-8115 erzählt: „Ich habe bisher etwa 1,5 Stunden gespielt, hauptsächlich Erkundung und ein optionaler Boss. Für alle Gelegenheitsspieler wie mich, die denken, sie sind vorbereitet: Du bist es nicht.“

Sein Charakter wäre auf Level 165, trotzdem hätten ihn größere Gegner sofort erledigt. In seinen Augen sind die Feinde im DLC noch schneller und aggressiver als im Hauptspiel. Außerdem ist der ausgeteilte Schaden noch einmal deutlich höher.

Andere User berichten von ähnlichen Dingen:

„Ich dachte, ich wäre bereit, bis ich den ersten Hauptboss fand“, schreibt Oneboywithnoname.

„Ich bin auf Stufe 102 eingestiegen. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher…“, sagt paladinLight.

„Mein erster Tod war ein Sturz, also ziemlich normal bisher“, gibt hingegen loverboyv zu.

Der erste unterirdische Mini-Boss hat mich nach 5 Minuten Spielzeit mit einem One-Shot getötet“, erzählt TheDoorDoesntWork.

Besondere Erwähnung finden die ersten Hauptbosse, unter anderem ein gewisser Löwe, der durch seine wilden Attacken für Frust sorgt. Er erinnert Spieler wie scubapig567 an Margit, dem ersten, großen Boss aus dem Hauptspiel. Der Unterschied sei bloß, dass der Löwe einen schon mit zwei Treffern ins Jenseits schickt.

Die Schwierigkeit ist für viele ein Grund zum Lachen – andere kritisieren den Schwierigkeitsgrad aber auch und finden ihn unfair. Einen Überblick über die aktuelle Stimmung auf Steam findet ihr in einem eigenen Artikel zum DLC auf MeinMMO.