Elden Ring DLC: Spielzeit und Dauer – So lang braucht ihr für die Erweiterung

Der neue DLC von Elden Ring beschäftigt derzeit die Community mit schweren Bossen und zahlreichen Rätseln. Viele fragen sich jedoch, wie lang die Spielzeit des DLCs ausfällt. Wir geben euch die Antwort.

Wie lang dauert die Spielzeit vom DLC? Je nach Vorwissen und Erfahrung kann der DLC mühelos in 8 – 12 Stunden abgeschlossen werden. Solltet ihr euch jedoch viel Zeit beim Erkunden lassen und nicht alle Scadubaum-Fragmente gesammelt haben, kann sich die Dauer drastisch dehnen.

Wir haben schon bis zu 100 Stunden im DLC verbracht und noch immer nicht alles bekämpft, entdeckt oder gelüftet. Shadow of the Erdtree bietet viele Optionen, um sich bei seinen Erkundungen zu verlieren.

Die Map der Schattenlande ist verworren und kompliziert und sorgt dafür, dass sich sogar Spieler mit gutem Orientierungssinn verlaufen können. Zahlreiche Dungeons, Höhlen und Geheimnisse warten darauf, entdeckt und gelöst zu werden. Das neue Abenteuer von Hidetaka Miyazaki ist nichts für jeden und sorgt mit seiner Härte dafür, dass sogar die erfahrensten Spieler eine Pause brauchen.

DLC bietet über 41 Bosse, Geheimnisse und Items zum Sammeln

Was ist im DLC so umfangreich? Über 41 Bosse warten auf euch, mehr, wenn ihr sogar NPC-Eindringlinge dazuzählt. Zudem bietet die Erweiterungen viele starke Talismane, Waffen, Zauber und Anrufungen sowie Rüstungen, die gefunden oder gefarmt werden können. Jemand, der gerne alle Dinge in Elden Ring gesammelt haben möchte, wird viel Zeit in der Erweiterung verbringen können.

Zudem bieten die neuen Items viele Gründe, um erneut ins NG+ zu starten. Items wie die Karatehandschuhe oder die Gestalt des Drachen sorgen dafür, dass ihr erneut Builds bauen könnt, um die Bosse des DLCs auf eine andere Art und Weise zu erledigen. Solltet ihr jedoch nur den DLC abschließen und die Hauptstory erledigen wollen, seid ihr in weniger als 8 – 12 Stunden durch – vorausgesetzt, ihr wisst, wo ihr schnell eure Scadubaum-Fragmente sammeln könnt.

Jetzt seid ihr gefragt, wie lang habt ihr für euren ersten Durchlauf gebraucht? Habt ihr den DLC schon beendet oder braucht ihr noch etwas Zeit, um alles zu erkunden? Lasst uns eure Meinung und Erfahrung dazu gerne in den Kommentaren erfahren. Mehr zu unseren Guides findet ihr hier in unserer Übersicht: Elden Ring: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht.