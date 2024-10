Neue Kriegsanleihe: Wahrheitsvollstrecker bringt euch in Helldivers 2 die Feuerkraft, die ihr gegen die Feinde der Demokratie benötigt

Die Demokratie ruht in Helldivers 2 nicht und damit ihr diese weiter mit Stolz und in Stil verbreiten könnt, wartet an Halloween die neue Kriegsanleihe: Wahrheitsvollstrecker auf euch. Was sie beinhaltet, erfahrt ihr hier.

Was gibt es in der neuen Kriegsanleihe? Die neue Kriegsanleihe: Wahrheitsvollstrecker startet am 31. Oktober, also an Halloween und beinhaltet Rüstungen, neue kosmetische Items für euren Diver und drei neue Waffen, die eine wuchtige Feuerkraft haben. Folgendes könnt ihr erwarten:

UF-50 Bloodhound – Rüstung

UF-16 Inspector – Rüstung

SG-20 Halt Eine Schrotflinte

SMG-32 Reprimand Eine große Maschinenpistole

PLAS-15 Loyalist Eine Pistole mit Plasma

Inconspicudus Black Pattern Für Mech, Hellpod und Shuttle

Dead Sprint Booster

Zwei Banner

Zwei Capes

Ein Emote

Ein Spielertitel

Die neue Kriegsanleihe hat viele kleine Easter Eggs parat, die nur ein Helldiver oder ein Fan von Star Wars erkennen kann. Wir zeigen euch, was Arrowhead hier versteckt hat.

Was die Waffen draufhaben, seht ihr hier in diesem neuen Trailer:

Chaosdiver und Sith-Trooper

Welche Easter Eggs wurden versteckt? Wer öfter auf Social Media unterwegs war, wird Ähnlichkeiten zu den Chaosdivern sehen. Diese Gruppierung, die von Fans gegründet wurde, setzte sich für das freie Denken ein, kämpfte jedoch eher gegen Über-Erde.

Ihre Farben waren meist Rot und Schwarz. Die Gruppierung wurde gegründet, als Fans unzufrieden mit der Nerf- und Buff-Strategie von Arrowhead waren. Damit wollten Spieler ihren Unmut zur Schau stellen und bekämpften deshalb auch öfter ihre eigenen Leute.

Was die Rüstung „UF-50 Bloodhound“ angeht, so lässt sich dort klar eine starke Ähnlichkeit mit den Sith-Troopern aus Star Wars erkennen. Der markante Helm, gefolgt von seinem Sichtschutz und der auffällig roten Farbe, lassen euch also auch in Helldivers jetzt die dunkle Macht spüren.

Was sagen die Fans zur neuen Kriegsanleihe? Sie freuen sich auf die kommenden Inhalte der neuen Kriegsanleihe. Vor allem die Rüstung und die neue Pose des Inspektors hat es den Fans auf YouTube am meisten angetan:

„Das rote Rüstungsset ist die gesamte Kriegsanleihe wert.“ – tablefilth

„Endlich eine automaton-orientierte Kriegsanleihe! Die letzten 3 Kriegsanleihen (auch wenn sie Spaß machen) wurden eindeutig für Terminiden entwickelt, daher ist es schön zu sehen, dass Botdiver endlich eine Freude haben.“ – shockwave2291

„Eine Betäubungsschrotflinte, eine schwere MP und eine Plasmapistole…. Erstaunlich“ – Saved2_447

„JA, ich liebe das Aussehen dieser [Kriegsanleihe]. Erinnert stark an ‘Imperium’“ – 2amNerd

Das waren alle Infos der neuen Kriegsanleihe. Seid ihr bereit, mit Stil die Demokratie zu wahren oder werdet ihr bald vom Inspektor wegen Verrat gejagt? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Helldivers 2 findet ihr hier: Helldivers 2: Weil die Community unzufrieden ist, gründet sie ihre eigene Allianz zur Rettung der Demokratie