„Johnny Rico“ findet’s toll, dass jetzt alle wieder Starship Troopers lieben, aber eine Sache irritiert ihn

Auch dank Helldivers 2 finden immer mehr Leute zu Starship Troopers. Doch der Film kommt nicht bei allen an, wie gedacht.

Was ist das für ein Film? Starship Troopers ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1997, der sich über die Jahre zu einem Kultfilm entwickelte. Er behandelt satirisch den Kampf einer militärischen Gesellschaft gegen die Bedrohung durch die „Bugs“ und ist dabei ziemlich gewalttätig. Schon beim Release sorgte das aber teilweise für Probleme, da nicht alle den satirischen Ansatz erkennen konnten.

Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt das Spiel Helldivers 2, das offensichtlich von Starship Troopers inspiriert wurde. Durch den Erfolg des Spiels bekam auch der Film wieder jede Menge Zulauf und fand teilweise neue Fans.

Auch der Star des ursprünglichen Films, Casper Van Dien, ist derzeit unterwegs und gibt Interviews rund um den Film, die Verbindung zu Helldivers 2 und auch einem neuen Spiel: Starship Troopers: Extermination.

Das seht ihr hier im Trailer:

Casper Van Dien spricht über Satire in Starship Troopers

In einem dieser Interviews, gegenüber Gamerant, äußerte sich Van Dien, der damals den Protagonisten „Johnny Rico“ spielte, über die Entwicklung des neuen Spiels, den Film und wie er aufgenommen wird.

Er freute sich deutlich über Entwickler Offworld, die das neue Spiel entwickeln, und betont: „Es war für mich wirklich spaßig, denn sie haben es wirklich verstanden. Das war nicht bei jedem so“, erklärt Van Dien.

In England, erinnert sich Van Dien, habe das Publikum Starship Troopers beispielsweise voll verstanden, weil der Humor dazu passe. In Amerika sei das damals nicht so einfach gewesen, doch auch das sei besser geworden, erklärt der Schauspieler: „In Amerika haben wir es vielleicht damals verpasst, aber jetzt kommen die Leute zurück“, so Van Dien.

Wie läuft das heute? Es sei mehr Publikum dazu gekommen, auch, weil die Leute das neue Spiel, Helldivers 2 oder Halo gespielt hätte.

Und heute heiße es oft: „’Wie konnte jemand übersehen, dass das Satire war?’ Das ist es, was das junge Publikum sagt. Und ich glaube, das liegt daran, dass gebildete Leute es ihnen zeigen, ältere Leute es ihnen zeigen, und auch das Publikum hat heutzutage einfach mehr Weisheit, wenn es um so etwas geht. Aus irgendeinem Grund hat es sich also ein bisschen verändert, die Satire wird viel besser verstanden.”

Wie hat sich die Presse verändert? Auch in der Presswelt sei das heute einfacher. Bei einer Pressekonferenz damals hingegen, so Van Dien, hätte jemand ihn sogar gebeten, einen militärischen Salut zu zeigen.

Er lehnte ab: „Ich bin kein Idiot, vielleicht spiele ich einen im Film, aber so etwas werde ich nicht tun. Für mich war es verwirrend, vielleicht wollte sie mich austricksen, vielleicht hat sie den Film wirklich nicht verstanden.“

Versteht heute jeder Starship Troopers? Wirklich schwer falle es ihm aber teilweise, nachzuvollziehen, wenn Menschen auch heute immer noch nicht sehen würden, was Starship Troopers zuallererst ist:

Nämlich eine Satire. „Ich versuche immer, freundlich zu sein. Und ich versuche zu erklären und Mitgefühl zu haben, denn ich finde es nicht fair, sich über jemanden lustig zu machen, nur weil er noch nicht so weit ist“, erklärt Van Dien: „Vielleicht haben sie nicht genug aufgepasst.“ Darüber könne man verzweifeln: „Ja, weil es so offensichtlich scheint.”

Insgesamt sieht Van Dien aber vor allem Positives in der Wiedergeburt von Starship Troopers, zu der sicherlich auch der Erfolg von Helldivers 2 beitrug. In einem anderen Interview hatte sich der Schauspieler ebenfalls schon zu dem Thema geäußert, betonte aber auch: Man solle gerne anderswo trainieren, dann aber am besten mit ihm im neuen Spiel zu Starship Troopers gegen die Bugs kämpfen.