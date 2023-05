Einer der bekanntesten Filme aller Zeiten ist jetzt ein Koop-Shooter auf Steam, kommt sogar richtig gut an

Am 17. Mai erschien Starship Troopers: Extermination auf Steam im Early Access. Obwohl das Spiel noch nicht viel bietet, sind die Spieler jetzt schon begeistert. Vor allem Fans des Films sollten sich den Shooter laut Kritiken unbedingt ansehen.

Was ist das für ein Spiel? Ihr spielt in Starship Troopers: Extermination in den Special Forces der mobilen Infanterie und ballert euch mit allerhand verschiedenen Waffen durch haufenweise außerirdische Käfer. Das Spiel bietet:

First-Person-Gameplay mit 3 Klassen

Koop gegen die (Käfer-)KI

eine Art Bau- und Konstruktionssystem

im Moment eine Map und 2 verschiedene Spielmodi

Das Spiel kommt von dem Indie-Studio Offworld Industries, die zuvor schon an Post Scriptum und Squad gearbeitet haben. Squad hat 2022 plötzlich zehntausende Spieler begeistert.

So kommt Starship Troopers: Extermination an: Auf Steam hat der neue Shooter eine Bewertung „sehr positiv“ mit 93 % positiven Reviews von insgesamt 7.202 Stimmen (Stand: 22. Mai). Laut steamcharts spielten in den ersten Tagen über 16.000 Spieler gleichzeitig.

Gelobt werden dabei vor allem das Gunplay und die Wiederspielbarkeit. Durch prozeduralen Fortschritt sei es nicht einmal ein Problem, dass es gerade nur eine Map gebe. Sogar Bugs seien kaum vorhanden, was bei PC-Releases im Moment schon fast eine Ausnahme ist. Also, außer den „Bugs“, die ihr abknallen sollt natürlich. Die gibt es haufenweise.

Es herrsche ständig Chaos, was irgendwie zur Idee passe. Vor allem Fans der Filme beteuern, dass sie dieses Spiel gerne früher gespielt hätten. Nur auf eine richtige Story müsst ihr gerade verzichten. Starship Troopers: Extermination gibt es gerade auf Steam für 24,50 €.

Kult-Film wird zum Koop-Shooter

Das Indie-Spiel basiert auf dem Sci-Fi-Film „Starship Troopers“ (1997) vom Regisseur Paul Vorhoeven, dem wiederum der gleichnamige Roman von Robert A. Heinlein von 1959 als Vorlage diente.

Starship Troopers wurde damals für einen Oskar sowie 16 weitere Preise nominiert und erhielt 3 Auszeichnungen (via IMDb). Die Kritiken sind teilweise gemischt, der Film kam bei Zuschauern aber generell besser an als bei der Fachpresse (via Rotten Tomatoes und Metacritic).

Obwohl Starship Troopers für viele Zuschauer vor allem ein Space-Action-Film sein dürfte, steckt hinter dem Film eigentlich eine ordentliche Portion Kritik. Die Kollegen von Filmstarts etwa schreiben:

„Starship Troopers“ wirft mit faschistischer Symbolik, hetzerischen Parolen und glorifizierendem Militarismus um sich. Unterstrichen wird das Ganze von einem auf den pathetischen Punkt gebrachten Bombastscore, der sich vor allem durch gnadenlose Distanzlosigkeit auszeichnet. […] Was „Starship Troopers“ zum absoluten Meisterwerk fehlt, ist eine etwas größere Distanz und eine straffere Handlung. Zu leicht kann der Film missverstanden werden […]

Heute ist der Film noch immer im Internet relevant, weil zumindest das „I’m doing my part“-Meme aus Starship Troopers stammt. Das ist übrigens auch eine der häufigsten Bewertungen auf Steam, was die Auswertung etwas knifflig gemacht hat …

Wenn ihr weniger Lust auf Alien-Käfer habt und mehr auf der Suche nach Postapokalypse seid, gefällt euch vielleicht Ashfall:

