Videospiel-Verfilmungen sind das neue Marvel – Und das liegt nicht an Superhelden-Müdigkeit

Verfilmungen zu Videospielen brechen Rekorde, während der ehemalige Kassenschlager-Star “Marvel” immer weiter versinkt. Dafür gibt es gute Gründe, denkt MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski.

Dass Videospiele mehr als nur wildes Hauen auf ein paar Tasten sind, wissen wir Gamer schon lange. Mittlerweile kommt das im Mainstream an, wofür zuletzt auch starke Film-Adaptionen sorgten:

Bei Marvel lesen sich die Schlagzeilen der vergangenen Monate anders.

Seit Avengers: Endgame (2019) zeichnet sich ein Abwärtstrend bei Marvel ab. Zuletzt zeigte sich dieser noch bei Ant-Man 3: Im Vergleich zum Startwochenende sank der Umsatz um 69,7 Prozent, was den bisherigen Negativrekord von Marvel-Filmen in dieser Kategorie übertrifft.

Aber nicht nur die Helden von Marvel leiden gerade an der Kino-Kasse. Auch Black Adam und Shazam 2 waren katastrophale Verluste für DC.

Man spricht schon von einer “Superhelden-Fatigue”, also einer Müdigkeit und Übersättigung gegenüber dem Superhelden-Genre.

Wäre es doch so einfach.

Der dritte Teil von Guardians of the Galaxy hat gezeigt, dass es immer noch möglich ist, mit Superhelden erfolgreich zu sein. Mein Social Media ist überschwemmt von Stimmen, die wegen dem Ende der Guardians-Trilogie weinen und lachen, die so berührt sind, dass sie es in die Welt hinausschreien wollen. Die positive Mundpropaganda macht sich an der Kino-Kasse bemerkbar.

Die Guardians übertrafen bereits am zweiten Wochenende die Einnahmen des vorherigen Ant-Man-Films deutlich und verzeichneten zeitgleich nur einen Rückgang von 49 Prozent im Wochenendumsatz, was im Vergleich zu anderen MCU-Filmen ein besonders gutes Ergebnis ist.

Was schaffen Videospielverfilmungen, was unseren Superhelden oft nicht mehr gelingt?

Marvel wird immer blasser und bedeutungsloser

2008 machte das Marvel Cinematic Universe sein Debut mit Tony Stark und Iron Man. Die Kritiken überschlagen sich: Das ist bildgewaltig, lustig, actiongeladen, trotzdem sozialkritisch mit Charakteren, die einem ans Herz gehen.

Über die Jahre entwickelt sich ein gewaltiges Universum, das man in Phasen unterteilt. Marvel sticht hervor. Die Figuren haben tiefe Hintergrundgeschichten, es gibt hohe Budgets, einen starken Einsatz von computergenerierten Bildern, um Fantastisches auf die Leinwand zu bringen.

Aus den Geschichten für Comicbuch-Nerds werden bombastische Filme mit Helden, die schon bald jedes Kind kennen sollte – Mädchen, Jungs und alle dazwischen gleichermaßen. Irgendwann etabliert sich der Begriff um die erfolgreiche “Marvel-Formel”:

Sympathische Helden kämpfen gegen Schurken, die die Welt oder das Universum bedrohen. Dazwischen gibt es reichlich Witze, vielleicht mal einen Heldentod und eine beeindruckende CGI-Kampfszene. Der Tag ist gerettet.

Irgendwann hat man das Gefühl, das alles schonmal gesehen zu haben. Die über die Jahre hinweg erfolgreiche Marvel-Formel steht sich plötzlich selbst im Weg. Nichts überrascht mehr.

Langeweile macht sich im Kino breit. Ein Superhelden-Blockbuster nach dem anderen wird rausgepumpt. Trotz hoher Budgets erscheint das CGI immer billiger. Die sympathischen Charaktere erblassen. Es gibt keine Fallhöhe mehr. Jeder bedeutende Tod wird durch einen Gegenstand oder durch ein Paralleluniversum rückgängig gemacht. Opfer werden bedeutungslos.

Irgendwann ist wichtiger, welches Easter-Egg in welchem Film versteckt ist und wer irgendwo einen Gastauftritt hat. Es wird anstrengend, der gesamten Story zu folgen. Die Filme und Serien nehmen Bezug aufeinander und wenn man nicht alles sieht, kann man etwas verpassen, was für die neue Geschichte wichtig ist.

Das alles ist ermüdend.

Videospiele werden endlich ernst genommen

Genau wie Comicbücher waren Videospiele nur Nerds und Kellerkindern vorbehalten. Wirklich ernst genommen hat das niemand, wenn ein kleiner Klempner von Schloss zu Schloss hüpft, um eine Prinzessin aus den Klauen einer Schildkröte zu befreien und dabei fleißig Pilze mampft.

Videospiele haben sich über die Jahre weiterentwickelt, was am Mainstream lange vorbeiging. Während wir bereits vor 10 Jahren mit Ellie und Joel aus The Last of Us auf der PlayStation 3 weinten, holten dies etliche Nicht-Gamer im Jahr 2023 im Fernsehen nach. Auch sie weinen, als sie mit einer zerstörten Welt konfrontiert werden, in der trotzdem Liebe und Schönheit liegt.

Vor Arcane gab es nur wenig Lichtblicke an Videospieverfilmungen, die ihren Vorbildern gerecht wurden. Es gab niedrige Budgets und bei Verfilmungen wie Resident Evil, Mortal Kombat oder dem berüchtigten ersten Super Mario Bros. aus 1989 hatte man das Gefühl, dass sich nie jemand ernsthaft mit den Spielen und den Fans auseinander gesetzt hat.

Mit Arcane kommt der Wendepunkt. Es gab auch schon vorher gute bis großartige Adaptionen wie Castlevania oder Detective Pikachu, aber Arcane überraschte und übertraf jede Erwartung. Die Serie hat einen ziemlich hohen Produktionswert, die Story ist so düster und ernst erzählt, wie in Game of Thrones. Figuren werden vor schwere moralische Entscheidungen gestellt, die Konsequenzen haben.

Ich bin davon überzeugt, dass der Erfolg der neuen Videospielverfilmungen darin begründet liegt: Sie trauen ihrem Publikum wieder etwas zu.

Da das Grundmaterial und seine Geschichten nun endlich von der Filmindustrie ernst genommen werden, überträgt sich der Tiefgang auf die Filme und Serien selbst. Wenn jemand stirbt, darf die Figur tot bleiben, damit der Tod Bedeutung hat. Es darf emotional schwierig sein, damit die Geschichte etwas mit uns macht und uns nachhaltig beeindruckt.

Sogar im kindlichen Super Mario Bros. hat man sich entschieden, Bowser als Bösewicht schon stalkerhafte Macho-Züge zu geben – was ihm Kritik für toxische Schildkrötigkeit einbrachte. Aber das eckt mal wieder an, ist mutig und bleibt im Kopf.

Die Maschinerie der Spiele-Verfilmungen hat jetzt erst begonnen. Direkt nach den Credits des Mario-Films wurde deutlich, dass hier lange nicht das Ende erreicht ist. Ein Zelda-Film ist mehr als wahrscheinlich. Eine Fortsetzung von The Last of Us für HBO ist schon bestätigt.

Der Studiochef von Illumination Entertainment, das Studio hinter dem neuen Super Mario Bros., sitzt jetzt im Vorstand von Nintendo. Ein größeres Zeichen kann es nicht geben, wo die Reise hingeht. Nintendo ist jetzt ein Filmstudio.

Wir werden hier noch von vielen Rekorden hören, wie einst bei Marvel.

Ich hoffe wirklich, dass Marvel nochmal die Kurve kriegt. Denn auch, wenn ich hier großen Zynismus zeige, liebe ich viele Charaktere aus diesem Universum und wünsche ihnen eine bessere Zukunft.

Regisseur und Produzent James Gunn hat mit seinen Guardians of the Galaxy bewiesen, dass es nicht an Superhelden-Müdigkeit liegt.