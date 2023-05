Nach Mario-Erfolg gibt es Hoffnung auf einen Zelda-Film: „Ich bin interessiert“, sagt der Produzent

Zelda-Fans können Hoffnung schöpfen. Ihr Lieblings-Spiel könnte eine Verfilmung bekommen – aber dafür müssen sie sich engagieren und ihre Stimme erheben.

Der Fluch schlechter Videospiel-Verfilmungen scheint endgültig gebrochen zu sein. Nachdem bereits Witcher, League of Legends, The Last of Us und zuletzt auch der Mario-Film beweisen konnte, dass Videospiel-Adaptionen richtig erfolgreich sein können, keimt die Hoffnung auch bei anderen Franchises auf. Aus einem Interview mit dem Zelda-Prouzent ging nun hervor, dass man an einer Umsetzung interessiert ist – aber es braucht wohl die Hilfe der Fans.

Woher stammt die Information? Das Magazin Polygon fragte anlässlich des Releases des neuen Zelda-Spiels „Tears of the Kingdom“ ein Interview mit dem Produzent Eiji Aonuma und dem Game Director Hidemaro Fujibayashi geführt. Eines der Themen war auch eine mögliche Adaption von Zelda als Film.

Was wurde zum Zelda-Film gefragt? Polygon fragte, bereits mit der Vermutung, dass man dazu keine konkrete Antwort erhalten würde: „Hat der aktuelle Erfolg des Mario-Films euch für eine Zelda-Adaption begeistern können?“

Die Antwort von Aonuma war zwar nicht konkret, aber zumindest die Möglichkeit steht im Raum:

Ich muss sagen, dass ich daran interessiert bin. Ganz bestimmt. Aber leider reicht es nicht aus, dass ich daran interessiert bin, um solche Dinge umzusetzen.

Der Game Director des aktuellen Zelda, Fujibayashi, fügte daraufhin noch an:

Vielleicht ist es die Stimme der Fans, die hier wichtig ist.

Oder anders gesagt: Wenn ihr euch eine Zelda-Umsetzung als Film wünscht, dann solltet ihr das immer wieder ins Gespräch bringen und laut deutlich machen, dass ihr euch einen solchen Film herbeisehnt.

Zelda hatte bereits TV-Umsetzungen: Wer in der eigenen Erinnerung etwas kramt, der kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass es bereits eine TV-Umsetzung von Zelda gab. Bereits 1989 erschien eine 13-teilige Zeichentrick-Serie zu je 15 Minuten, die auch in Deutschland ausgestrahlt wurde. Die Serie ist allerdings recht weit von dem weg, was Nintendo in den Jahren danach mit dem Zelda-Franchise aufgebaut hat.

So war Link nicht der typische Held, sondern recht frech und ist mit der Prinzessin oft auch nicht sonderlich gut umgegangen – er belügt sie ständig oder pfeift hinter ihr her. Auch andere Entscheidungen wirken fragwürdig – so besteht zum Beispiel das legendäre „Triforce“ in der Serie aus nur zwei Teilen. Und auch Links ikonischer Serien-Spruch „Ich tuuuu mein bestes, Prinzessin“ dürfte so manch einem Fan einen Schauer des Unwohlseins über den Rücken jagen.

Bleibt zu hoffen, dass wir vielleicht bald eine moderne und deutlich passendere Umsetzung dieses Franchise bekommen.

Würde euch eine Zelda-Umsetzung freuen? Hättet ihr dann lieber einen Film oder eine Serie? Sollten es reale Schauspieler oder wieder Zeichentrick oder ein Anime-Look sein?

