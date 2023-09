Jemand hat das neue Zelda-Spiel auf der Switch durchgespielt, ohne je die Oberfläche zu berühren – Wie hat er das gemacht?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet Spielern jede Menge Freiheiten. Ein Nutzer hat es jetzt geschafft, das Spiel auf eine besonders interessante Art durchzuspielen.

Legend of Zelda: Tears of Kingdom ist der neuste Ableger der Zelda-Reihe auf der Switch. Normalerweise braucht ihr rund 60 Stunden, wenn ihr das Spiel in normaler Geschwindigkeit durchspielen möchtet (via howlongtobeat.com).

Doch ein Spieler zeigte jetzt auf Reddit, dass es eine besonders geniale Möglichkeit gibt, das Spiel nicht nur schnell zu beenden, sondern obendrein nicht nur den Boden zu berühren.

Kleine Feen bringen ihn von Insel zu Insel

Wie ging der Nutzer vor? Er selbst erklärte, dass er folgendermaßen vorging:

Zuerst reiste er von Himmelsinsel zu Himmelsinsel und beendeten alle Schreine. Diese Schreine gaben ihnen genug Gesundheit, um das Master-Schwert zu holen.

Um den Fallschaden zu verringern, nutzte er die kleinen Feen, die Link wiederbeleben, wenn er seine gesamte Gesundheit verliert. So konnte er von Himmelsinsel zur nächsten fliegen.

Um von einer Insel zur nächsten zu kommen, nutzte er den Zonai-Gleiter. Um das Teil genug aufladen zu können, benötigte er raue Mengen von „Zonai-Ladungen“, die jedoch etliche Gegner fallen lassen.

Danach konnte er sich in die Tempel im Himmel begeben und sich seinen Weg zum Endboss bahnen.

Wie lang er insgesamt für das Spiel benötigte, verriet er nicht. Aber ein Screenshot von ihm auf Reddit zeigt, dass er tatsächlich kein einziges Mal auf der Oberfläche gewesen ist. Und davon zeigen sich etliche Nutzer aus der Community beeindruckt.

Das neue Zelda-Spiel bietet euch viele Freiheiten

Warum funktioniert das überhaupt? Tears of the Kingdom hat eine sehr offene Struktur. Nach dem Intro sagt euch das Spiel nicht, was ihr tun müsst und ihr könnt völlig frei erkunden. TotK bietet euch daher alle Vor- und Nachteile eines Open-World-Spiels.

Ihr könnt das Spiel bereits nach wenigen Stunden beenden und euch alle Nebenquests, Dungeons oder hilfreichen Vorteile ersparen. Dabei verpasst ihr aber Details, welche die Entwickler in der Spielwelt für euch versteckt haben.

Ein Geheimnis im Spiel konnte übrigens kein Spieler finden. Schließlich musste sogar Nintendo zeigen, wo man es finden kann:

