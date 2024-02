Spieler braucht 6 Monate für das Tutorial von Zelda, weil er Zeit sparen und die Einführung überspringen wollte

Ein ganzes Gebiet zu überspringen, ist der Traum von vielen Speedrunnern aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Über 6 Monate hat ein Spieler darauf verwendet, das Tutorial des Spiels zu überspringen und es final auch geschafft.

Was ist das für ein Tutorial? In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lernt ihr gleich am Anfang des Spiels fast alle wichtigen Fertigkeiten, die ihr während eures gesamten Abenteuers braucht. Dafür landet ihr auf der Tutorial-Insel, die ihr erst verlassen könnt, wenn ihr die Einführung abgeschlossen habt.

Für Speedrunner ist dieser Umstand ein Ärgernis, denn das Tutorial kostet viel Zeit und kann nicht übersprungen werden. Jeder Versuch, das Gebiet vor Beendigung des Tutorials zu verlassen, endet mit einem Teleport zurück auf die Insel.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sehen.

Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zeigt, was euch im Spiel erwartet Weitere Videos Mehr Videos für dich Destiny 2 vor dem Ende? – Service-Games müssen sterben lernen

6 Monate braucht ein Spieler, um das Tutorial zu überspringen

Wie hat er es geschafft? In einem etwa 50-minütigen Video erklärt der YouTuber Timber in Kurzfassung, wie er es geschafft hat, das Tutorial zu überspringen. Dafür waren allerlei Glitches und Bugs notwendig, für die man sich unter anderem außerhalb des Gebietes bewegen muss und Gegenstände mithilfe von Spielstand-Manipulation über verschiedene Spielstände hinweg transportiert.

Um das Gebiet zu überspringen, ist ein sehr komplexer Prozess notwendig, den wir euch hier nicht im Detail vorstellen können. Dafür könnt ihr euch am besten das Video von Timber anschauen. Aber auch in dem Video geht er auf einzelne Glitches nur kurz ein, es gibt teilweise extra Videos wie man die Skipps möglich macht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Hat er das ganz allein geschafft? Nein, ein großes Team aus der Speedrun-Community des Spiels schloss sich seinem Vorhaben an. Gemeinsam mit vielen anderen, die auch im Video erwähnt werden, arbeitete Timber an der Methode, um die Tutorial-Insel zu verlassen, ganz ohne die Einführung abgeschlossen zu haben.

Auch wenn diese Anstrengung bei manchen wohl für Kopfschütteln sorgt, liebt es die Zelda-Community, die Spiele auf ganz verschiedene Weisen durchzuspielen. Ein Spieler hat das neue Zelda-Spiel auf der Switch durchgespielt, ohne je die Oberfläche zu berühren – Wie hat er das gemacht?