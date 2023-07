The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist die Antwort von Nintendo auf den direkten Vorgänger Breath of the Wild. Das RPG spielt in der gleichen Welt, wie sein Vorgänger, verändert diese aber gewaltig und fügt auch ganz neue Areale hinzu. Wie auch in Breath of the Wild, seid ihr Tears of the Kingdom als Link unterwegs und müsst den bösen Ganondorf aufhalten und, mehr oder weniger, die Welt retten. Abseits davon warten eine offene Welt auf euch, viele Nebenaufgaben, knifflige Rätsel und Schreine und ein ausgeklügeltes Crafting-System. Letzteres erlaubt euch sogar völlig eigene Kreationen, von schwimmenden Häusern bis hin zum Transformer-Kampfanzug.