Hilfe, an nur einem Tag kommen gleich 5 Games raus, die ich spielen muss – Wie soll ich das packen?

Normalerweise kann MeinMMO-Freelancerin Jasmin das Sommerloch gut nutzen, um ihren sogenannten „Pile of Shame“ abzuarbeiten. Am Anfang des Jahres hauen viele Publisher tolle Spiele heraus, die sie zur Sommerpause dann nachholen kann. In der Winterzeit ist das nämlich nicht so gut möglich, da auch hier die meisten Publisher aufgrund des nahenden Weihnachtsgeschäfts ihre Spiele auf den Markt bringen wollen. Doch in diesem Jahr ist ihr Stapel an Spielen, die sie vor sich herschiebt, besonders groß.

Woran liegt das? Es gibt in 2023 kein wirkliches Sommerloch mehr: Nintendo hat mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einen Titel im Mai veröffentlicht, der aufgrund seiner zahlreichen Geheimnisse in der offenen Welt Hunderte Stunden verschlingen kann.

Und ich brauche euch wahrscheinlich nicht erzählen, was für einen Suchtfaktor Diablo 4 hat. Das Rennen um den besten Loot hat mit den seltensten Uniques gerade erst begonnen und die Vorfreude auf die erste Saison im Juli ist da. Achja, und vergesst nicht Baldur’s Gate 3 im August!

Mit diesen Tipps komme ich in Diablo 4 schneller an mein Ziel und kann so eine Menge Zeit sparen:

Außerdem ist erst vor Kurzem noch Final Fantasy XVI erschienen, das ein ebenso mächtiger Klopper ist, der nicht mal eben an einem Tag durchgespielt ist.

Das Schlimme daran ist: Ich habe noch massig Spiele aus Anfang 2023 oder dem letzten Jahr, die ich eigentlich noch nachholen wollte. Dazu zählen viele Singleplayertitel wie Hogwarts Legacy, Forspoken oder auch Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion.

Weitere Gründe für die akribische Planung der Games

Die Showcases rund um die ausgefallene E3 haben meine Lage nicht gerade verbessert: Viele Titel, die während die Showcases vorgestellt wurden, erscheinen noch dieses Jahr. In einer Liste habe ich mir aufgeschrieben, welche Titel ich auf dem Schirm habe. Ihr glaubt gar nicht, wie voll die Excel-Tabelle mittlerweile ist.

Durch die digitalen Events habe ich das Gefühl, als würde eine Flut an Spielen auf mich zurollen. Dadurch, dass die analogen Events ausfallen, haut mit ein Trailergewitter nach dem nächsten um die Ohren.

Bin ich die einzige mit einer (unsortierten) Tabelle?

Die Publisher konzentrieren sich mehr auf viele verschiedene Titel, um ein großes Publikum abzuholen, als ein oder zwei Highlights ins Rampenlicht zu rücken. Außerdem bekomme ich während der zahlreichen Shows viel mehr Spiele mit, als wenn ich mir die Berichterstattung eines vor Ort stattfindenden Events ansehen würde.

Hinzu kommt, dass der soziale Druck steigt, sobald ich einen Titel nicht direkt zum Launch spiele. Schon nach wenigen Wochen ist der Hype der meisten Spiele vorbei und sobald ich Späteinsteiger über meine Erfahrungen zu einem Spiel reden will, kräht kein Hahn mehr danach. Dadurch bin ich oft gezwungen, Spiele direkt zum Release zu spielen, damit ich mich mit anderen darüber unterhalten kann.

Der Herbst wird wohl mein Untergang

Das große Problem in diesem Jahr: Ich kann die Spiele von meinem Pile of Shame nicht abarbeiten, weil der Herbst dieses Mal massenweise Titel bietet, die ich spielen will. Die kommende Jahreszeit beginnt mit Starfield, einem wahren Rollenspiel-Brocken, für den ich vermutlich über Wochen Urlaub nehmen müsste.

An einem weiteren Tag im September kommen ganze FÜNF (!) Spiele auf den Markt, auf die ich als Farming-Sim-Fan ein Auge geworfen habe. Und über Fae Farm habe ich euch ja schon berichtet.

Um folgende Spiele geht es:

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Mineko’s Night Market

My Time at Sandrock

Paleo Pines

Harvest Moon: The Wind of Anthos

Nun beginnt das Planen, denn es ist unmöglich, alle fünf Spiele direkt zum Release zu kaufen. Dabei spielen bei meiner Wahl vor allem zwei Faktoren eine wichtige Rolle: Auf welches Spiel habe ich gerade am meisten Lust? Und: Welcher der Titel könnte am schnellsten im Sale landen? Switch-Titel sind beispielsweise sehr preisstabil und es bringt nichts, den Kauf lange vor sich her zu schieben.

Leider fallen bei mir andere Titel durch den immensen Pile of Shame hinten weg. Ich verspreche mir beispielsweise jeden Monat, endlich mein Konto bei Final Fantasy 14 wieder zu aktivieren und die Inhalte nachzuholen, die nach der Endwalker-Erweiterung implementiert wurden. Doch ich bin nicht gewillt, das Abo zu zahlen, wenn ich den Monat über sowieso nur andere Titel „nacharbeiten“ muss.

Mich interessiert: Wie ist eure momentane Situation? Geht es euch genauso wie mir? Und welche Spiele sind bei euch momentan auf dem Pile of Shame?