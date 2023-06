Dino-Fans aufgepasst: Ein neues Spiel auf Steam ist perfekt für euch, wenn ihr entspannen wollt

In einem kommenden Spiel auf Steam könnt ihr euch mit verschiedenen Dinos anfreunden und gemeinsam eine Farm führen.

Was ist das für ein Spiel? Paleo Pines ist ein Farmspiel wie Harvest Moon oder Animal Crossing, das am 26. September 2023 für PC via Steam, Nintendo Switch, PS4/ PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheint.

In Paleo Pines lebt ihr auf der gleichnamigen Insel, auf der Dinosaurier friedlich mit den Menschen zusammenleben. Einer dieser Dinos ist „Lucky“, ein Parasaurolophus, den ihr kennt, seit sie aus einem Ei geschlüpft ist.

Eigentlich leben auf Paleo Pines noch andere Parasaurolophus, die allerdings verschwunden sind. Gemeinsam begebt ihr euch mit Lucky auf die Suche nach ihren Artgenossen und trefft dabei ihr auf verschiedene Dino-Arten, mit denen ihr euch ebenfalls anfreunden könnt.

Mit euren neuen Dino-Freunden könnt ihr dann eine Farm errichten und euch vollends der Landwirtschaft hingeben. Die Dinos selbst helfen euch derweil bei den täglichen Aufgaben eines Farmers und wie dem Umgraben und Bestellen von Feldern oder der Bewässerung von Pflanzen.

Falls ihr einen Blick auf das Gameplay von Paleo Pines werfen wollt, binden wir euch hier einen Gameplay-Trailer ein:

Was zeigt der Trailer? Der Gameplay-Trailer zeigt uns eine kleine Stadt mit darin lebenden NPCs sowie verschiedenen Dinosauriern, die durch die Wildnis der Insel streifen. Außerdem sehen wir den Charakter-Editor des Spiels.

Kurz darauf zeigt der Trailer das eigentliche Gameplay von Paleo Piles und präsentiert, wie ein Spieler mithilfe unterschiedlicher Dinos eine Farm anlegt, Essen zubereitet und frei lebende Dinos füttert, um sich mit ihnen anzufreunden.

Obendrein spendiert uns der Trailer einen Blick auf die NPC-Händler und Quests, die Paleo Pines zu bieten hat.

Alles in allem möchte Paleo Pines ein Cozy-Game sein, in dem ihr entspannen und gefahrenlos der Gartenarbeit nachgehen könnt – ein Spielprinzip, das Dino-Fans selten erleben. So wollen euch die urzeitlichen Kreaturen in Spielen wie ARK: Survival Evoled oder Exoprimal häufig ans Leder.

