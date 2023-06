Der 1. Journalist konnte das SF-Epos Starfield selbst spielen: „Die Leute werden es für Jahre zocken“

Das SF-Rollenspiel Starfield (PC, Xbox) soll die Reihe von erfolgreichen Blockbustern fortsetzen, für die Bethesda im Rollenspiel-Genre bekannt ist. Nach einer Präsentation im Xbox Showcase startet der Hype. Jetzt durfte ein erster Journalist hereinschauen.

Wer durfte spielen?

Der IGN-Journalist Ryan McCaffrey hatte die Chance, eine Stunde Starfield zu spielen, damit er mehr Infos hatte, um sich auf ein Interview mit Todd Howard, dem Game Director, vorzubereiten.

Seine Erfahrungen schilderte in einem Video zum Xbox Showcase (via youtube). Ein Twitter-Nutzer hat das Video ausgewertet und mit Screenshots versehen.

Durch die Nähe zu Bethesda im Rahmen eines „Exklusiv-Einblicks“ kann man davon ausgehen, dass der Journalist einen eher freundlichen Blick auf Starfield geworfen hat. Da ist nun kein Verriss zu erwarten.

“Tiefes Spiel” mit “wahnsinnigen” Dimensionen

Das sagt der Journalist: Der Journalist kommt zum Urteil: „Die Leute werden das für Jahre spielen – das sei kein Scherz.“

Er sagt, die Größe und die Perspektive von Starfield seien „irre“, das würde beim Spielen auch so rüberkommen. Das Spiel fühle sich tief an.

Es gibt keinerlei Multiplayer in Starfield, es sind aber Erweiterungen für den Singleplayer geplant – das Gegenteil davon, wie es GTA Online macht.

Der Journalist vergleicht es mit einem Mix aus Fallout und Skyrim.

Ein anderer Vergleich ist “No Man’s Sky” in einer Bethesda-Rollenspiel-Version

Er ist nicht sicher, ob Alien-Rassen im Spiel sind.

Die Stadt fühle sich wie eine Mischung aus Oblivion und Mass Effect an, mit einer Menge NPCs, Bezirken und einer U-Bahn.

Sowohl der Nahkampf mit einer Axt, als auch der Raumschiff-Kampf werden als „Gut“ beschrieben.

Es heißt ferner, dass die Missionen und die Bezirke „handgemacht“ sind und die Spieler beschäftigen werden.

Klingt aktuell wie alles, was man sich von einem Bethesda-Rollenspiel wünscht. Es wird immer wieder betont, dass es ein “Passion-Project” von Todd Howard ist, der seit mehr als 20 Jahren darüber spricht.

Die Parallelen zu “Bekannten Bethesda”-Games seien groß. Es sei ein Spiel wie Skyrim, das man nicht nur spielt, sondern darin lebt.

Mal sehen, wie dicht das Spiel dann an diesen ersten, euphorischen Beschreibungen liegen wird. Solche “Spiele-Perlen”, an denen es nichts auszusetzen gibt, sind selten. Die letzten beiden waren vielleicht Elden Ring und Red Dead Redemption 2. Wäre mal wieder an der Zeit für so einen Blockbuster.

Wann kommt das raus? Starfield wird am 6. September für Xbox und PC erscheinen. Eine Version für PS4 und PS5 wird es nicht geben, nachdem Microsoft Bethesda gekauft hat.

Die Vorstellung von Starfield löste vor allem bei Fans von Star Citizen eine Diskussion aus. Einige sind der Ansicht, Starfield könne Leute schon in absehbare Zeit die wichtigsten Dinge geben, die sie sich von Star Citizen, das weiter auf sich warten lässt, erhoffen:

