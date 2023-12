Baldur’s Gate 3 ist zum 1. Mal seit Release auf Steam reduziert – Die Highlights des Steam Winter Sale 2023

Aktuell läuft der Winter Sale 2023 auf Steam, die letzte Welle von Angeboten in diesem Jahr. Das Highlight: Baldur’s Gate 3, das Spiel des Jahres. Aber auch andere Spiele sind nun günstiger und lohnen sich. MeinMMO stellt euch die besten Angebote vor.

Das ist der Deal:

Baldur‘s Gate 3 ist seit dem 3. August auf Steam verfügbar und hat schon kurz nach Release alle Erwartungen gesprengt.

Jetzt gibt es gerade im Steam Winter Sale 10 % Rabatt auf den Preis. Ihr zahlt 53,99 € statt 59,99 € für das Rollenspiel.

Das Angebot gilt noch bis zum 4. Januar, ihr habt also nur begrenzt Zeit, um euch den Rabatt zu sichern.

Lohnt sich das Spiel? Baldur‘s Gate 3 gilt unter vielen Fans als das beste Spiel des Jahres und wurde bei den Game Awards 2023 sogar zum „Game of the Year“ gekürt. Eigentlich ein Phänomen, denn das Genre ist eher nischig und richtet sich an absolute Nerds.

Das Rollenspiel basiert auf Dungeons & Dragons und baut vor allem auf Story, Erzählung und Charakterentwicklung auf. Ihr spielt einen vorgefertigten oder selbst erstellten Charakter, bei dem ihr aus verschiedenen Klassen und Völkern aussuchen könnt.

Eure Entscheidungen formen dann die Welt und beeinflussen, was passiert. Die Entwickler bieten euch 17.000 verschiedene Enden an und absolute kreative Freiheit. Genau dafür wird Baldur‘s Gate 3 gefeiert.

Spieler loben das Spiel dafür, dass sie selbst nach hunderten Stunden noch neue Inhalte entdecken können. Die gesamte MeinMMO-Redaktion ist ebenfalls begeistert von Baldur‘s Gate 3 und sogar in der Spiele-Industrie gilt das Spiel als Ausnahme – oder als neuer Standard.

Kollege Michael Graf von der GameStar erklärt hier, warum Baldur‘s Gate 3 die Branche aufmischt:

Diablo 4, Starfield und viele Geheimtipps sind günstiger

Zu den weiteren Highlights im Steam Sale zählen unter anderem Diablo 4, Starfield und Jagged Alliance 3, die alle 2023 erschienen sind und zum größten Teil beachtliche Erfolge vorweisen können.

Zwei der größten Deals könnt ihr gerade mit Civilization VI und BattleBit Remastered bekommen. Civ kostet lediglich 5,99 € (statt 59,99 €) und BattleBit Remastered bekommt ihr für 8,87 € statt 14,79 €. Gerade der Shooter gilt als „besseres Battlefield“, trotz der gewöhnungsbedürftigen Grafik.

Dazu gibt es noch ein paar persönliche Empfehlungen und Geheimtipps. Wenn ihr Aufbauspiele mögt, solltet ihr euch unbedingt Against the Storm ansehen, ein Roguelite, bei dem ihr Dörfer gegen einen Sturm aufbaut. Das gibt es gerade für 19,49 €.

Spielt ihr lieber im Koop, lohnt sich Remnant 2 für euch. Die Fortsetzung des „Soulslike mit Knarren“ bietet verschiedene Klassen und eine neue Story sowie einen Modus, in dem die Welt immer wieder neu und zufällig generiert wird, damit ihr farmen könnt. Remnant 2 kostet im Sale 29,99 €.

Zuletzt ist Lies of P erwähnenswert. In dem Soulslike spielt ihr die Puppe P (eigentlich Pinocchio) und müsst herausfinden, wer oder was dafür verantwortlich ist, dass die Puppen wahnsinnig geworden sind und die Menschen abgeschlachtet haben. Das Spiel vereint eine düstere, viktorianische Atmosphäre mit hartem Soulslike-Gameplay und kostet gerade 47,99 €. Ihr bekommt es aber auch im Game Pass. Lies of P ist übrigens ideal, wenn ihr Antrieb braucht, um ins Fitnessstudio zu fahren.