Baldur’s Gate 3 ist das „Ultimative Spiel des Jahres“, räumt so viele Golden Joystick Awards ab, dass der Chef sie kaum tragen kann

Baldur’s Gate 3 geht als klarer Sieger bei den Golden Joystick Awards hervor und gewinnt so viele Awards, dass der Chef sie kaum tragen kann. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Was sind die Golden Joystick Awards? Die Golden Joystick Awards ist eine jährliche Preisverleihung für Videospiele, die in Großbritannien stattfindet. Die Golden Joystick Awards wurden erstmals 1983 verliehen und haben seitdem jedes Jahr die besten Spiele und Entwickler in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Die Gewinner werden durch Abstimmungen von Spielern und Fans bestimmt. Die Abstimmung erfolgt online und jeder kann teilnehmen. Dieses Jahr fand die Preisverleihung am 20. November statt – und zum ersten Mal seit 2019 fanden die Awards wieder persönlich in London statt und wurden weltweit live übertragen.

Baldur’s Gate 3 hat bei den diesjährigen Golden Joystick Awards in London so viele Auszeichnungen gewonnen, dass der Chef von Larian Studios Swen Vincke sie kaum alle halten kann. Wir verraten euch, welche Auszeichnungen das sind.

Baldur’s Gate 3 geht als großer Sieger bei den Golden Joystick Awards hervor

Baldur’s Gate 3 sicherte sich folgende Auszeichnungen bei den Golden Joystick Awards 2023:

Best Storytelling

Best Visual Design

Beste Spiele-Community

PC-Spiel des Jahres

Ultimatives Spiel des Jahres

Larian Studios, das Entwicklungsstudio hinter Baldur’s Gate 3, wurde als „Studio des Jahres“ geehrt, während der talentierte Synchronsprecher Neil Newbon den Titel für den besten Nebendarsteller für seine Rolle als Astarion in Baldur’s Gate 3 verdiente. Somit räumte das Spiel beeindruckende sieben Golden Joystick Awards ab.

Diese Anzahl stellt die größte Errungenschaft für ein einzelnes Spiel seit The Witcher 3 bei den Golden Joystick Awards dar. 2015 sicherte sich The Witcher 3 fünf Awards, darunter auch den begehrten Titel Ultimate Game of the Year.

Hier könnt ihr Swen Vincke sehen, wie er die vielen Awards fest umschlungen hält und kaum tragen kann:

Welche Spiele wurden noch ausgezeichnet? Zwei Spiele neben Baldur’s Gate 3, haben in diesem Jahr auch mehrere Auszeichnungen bei den Golden Joystick Awards gewonnen, das beliebte Spiel Final Fantasy XVI und die Erweiterung Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Diese Auszeichnungen gewann Final Fantasy XVI:

Best Audio

Bester Hauptdarsteller – Ben Starr als Clive Rosfield

Diese Auszeichnungen gewann Cyberpunk 2077: Phantom Liberty:

Beste Game-Expansion: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Bester Game-Trailer: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Weitere Gewinner der Golden Joystick Awards 2023:

Most Wanted Game: Final Fantasy 7 Rebirth

Still Playing Award: No Man’s Sky

Bestes Multiplayer-Spiel: Mortal Kombat 1

Bestes Streaming-Spiel: Valorant

Beste Gaming Hardware: PSVR 2

Nintendo Game of the Year: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Xbox Game of the Year: Starfield

Playstation Game of the Year: Resident Evil 4

Bestes Indie-Spiel: Sea of Stars

Critics’ Choice Award (Kritikerpreis): Alan Wake II

Bestes VR-Spiel: Horizon Call of the Mountain

Die vollständige Liste und Nominierungen findet ihr auf GamesRadar.

Mit einer rekordverdächtigen Anzahl von sieben Golden Joystick Awards geht Baldur’s Gate 3 als Gewinner bei den Golden Joystick Awards raus. Die nächste große Preisverleihung sind die Game-Awards am Donnerstag, dem 7. Dezember, mal sehen wie viele Awards Baldur’s Gate 3 dort einsacken kann.

