Baldur’s Gate 3: Spieler sprechen über ihre dunkelsten Taten – „Schon beim Lesen wurde mir schlecht“

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr besonders grausame Entscheidungen treffen. Spieler teilten nun ihre dunkelsten Taten. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Baldur’s Gate 3 hat viele knifflige Entscheidungen auf Lager. Das Rollenspiel-Abenteuer hat die Spieler in eine Welt voller moralischer Dilemmata und düsterer Entscheidungen geworfen, die herzzerreißend sein können. Unter dem Reddit-Beitrag von KyojiroKagenuma94 mit dem Titel Die böseste Entscheidung des Spiels? haben Spieler ihre Erfahrungen geteilt und diese für sie grausamsten Entscheidungen im Spiel beleuchtet.

Spoiler: Der Artikel enthält gravierende Story-Spoiler bis zu Akt 3.

So könnt ihr eure Traglast reduzieren:

Spieler teilen verstörende Entscheidungen, die einen emotional herausfordern

Welche Entscheidungen sind besonders grausam? KyojiroKagenuma94 argumentiert, dass das Verraten von Dame Aylin an Lorroakan die wohl grausamste Entscheidung im Spiel sei. Er ist der Meinung, dass diese Tat weitaus schlimmer sei, als sie einfach zu töten , um das Schicksal von Schattenherz zu erfüllen.

Dazu schreibt der Spieler:

Man befreit sie, bringt mit wieder mit Isobel zusammen, nur um ihr dann alles wieder wegzureißen und sie erneut in einen Käfig zu stecken. Zu allem Überfluss ermordet Lorroakan Isobel, als sie Aylin zu Hilfe kommt, und sie ist gezwungen, den Leichnam ihrer Geliebten zu betrachten, die sie nun wieder verloren hat. Und wofür das alles? Für ein paar Münzen? Verdammt, das ist böse. KyojiroKagenuma94 via Reddit

Ein weiterer Spieler namens GimilionTheHunter schreibt von einer finsteren Entscheidung, die auch den Verrat und das Töten von treuen Gefährten beinhaltet:

Dunkler Drang kann dem Drang widerstehen, Jaheiras Vertrauen gewinnen, mit ihr über ihren früheren Bhaalspawn-Begleiter sprechen, ihr helfen, Minsc zu retten, sie dann Bhaal für Sarevok opfern, und wenn du danach mit Minsc [Mit Toten sprechen] redest, schreit er nur noch nach Boo. GimilionTheHunter via Reddit

Der Schmerz von Minsc, der nach diesem Verrat nur noch nach seinem Hamster Boo schreit, verleiht dieser Entscheidung eine besonders verstörende Note.

Spengy fügt dem Ganzen eine noch grausame Note hinzu, in dem der Spieler eine weitere Entscheidung in Bezug auf Jaheira, Minsc und Yenna teilt. In einem Dark Urge -Run gewann der Spieler auch das Vertrauen von Jaheira und ließ Orin am Bhaal-Schrein Yenna töten. Als daraufhin Jaheira und Minsc sich gegen den Spieler wandten, zwang der Spieler mit Hilfe von Minscs Larve ihn dazu, Jaheira zu töten.

Dazu schreibt Spengy:

Das passierte in meinem bösen Lauf und ich musste tatsächlich für eine kurze Zeit aufhören zu spielen. Ich kann damit umgehen, dass Yenna in die Augen gestochen wird, aber der ganze Aufwand, um Jaheira und Minsc wieder zu vereinen, nur damit er Jaheira tötet und ihm dann klar wird, was er getan hat… so ein Scheiß. Spengy via Reddit

Commenter007 trifft es ganz gut auf den Punkt: Schon beim Lesen wurde mir schlecht.

Baldur’s Gate 3 beweist sich nicht nur als ein episches Rollenspielabenteuer, sondern auch als ein fesselndes moralisches Dilemma. Die grausamsten Entscheidungen können für eine emotionale Achterbahnfahrt sorgen.

Welche Entscheidung in Baldur’s Gate 3 hat euer Herz zerrissen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Mehr zu Baldur’s Gate 3: Hauptautor von Baldur’s Gate 3 erklärt, was die heldenhafteste Art zu spielen ist