Hauptautor von Baldur’s Gate 3 erklärt, was die heldenhafteste Art zu spielen ist

Baldur’s Gate 3: Ich weiß jetzt, was das „Dunkle Verlangen“ ist und es macht den Charakter so viel besser

Mein Dunkles Verlangen widersteht den dunklen Impulsen und bereut zutiefst all die schrecklichen Taten, die geschehen sind. […] Für mich – und ich werde möglichst spoilerfrei bleiben – könnte die Durchspiel-Erfahrung des Dark Urge die heroischste Variante sein. Wenn man sich den eigenen inneren Dämonen stellt, ihnen widersteht und am Ende gemeinsam mit seinen treuen Gefährten überlebt, entsteht meiner Ansicht nach die epischste Version des Spiels.

Als „Dunkles Verlangen“ besitzt ihr keinerlei Erinnerungen an die Vergangenheit. Ihr verspürt nur ein unheimliches Gefühl, schlimme Taten begangen zu haben. Eine mysteriöse Macht versucht euch darauf zu drängen, Chaos und Gewalt anzurichten. Das Dunkle Verlangen ist ein irrer Mörder, was schnell zu einem inneren Konflikt führen kann.

Was ist „Dunkles Verlangen“? Unter allen Origin-Charakteren in Baldur’s Gate 3 ist „Dunkles Verlangen” ohne Zweifel der ungewöhnlichste und blutrünstigste. Tatsächlich handelt es nicht um einen klassischen Charakter, sondern vielmehr um einen Zustand des Geistes.

