Baldur’s Gate 3: Ihr könnt ein Gehirn mit Beinen als Begleiter haben, aber dazu müsst ihr geschickt sein

Wir stellen euch in einem kurzen Video ein nützliches Feature in Baldur’s Gate 3 vor, dass ihr nicht vergessen solltet.

Uns ist nicht der nützlichste Begleiter, kann aber von jeder Klasse beschworen werden – stellt also in jedem Fall eine Hilfe dar. Normalerweise stehen Familiare und Tierbegleiter nur bestimmten Klassen zur Verfügung:

Später, in Akt 2, könnt ihr Uns dann wiedertreffen. In den Tiefen unter den Mondlicht-Türmen befindet sich eine Gedankenschinder-Kolonie. Hier ist Uns in einem Käfig eingesperrt. Öffnet den Käfig und Uns begleitet euch. Ihr könnt das Gehirn als „Familiar“ jederzeit beschwören.

Was ist das für ein Haustier? „Uns“ ist ein Intellektverschlinger, also ein Gehirn mit Beinen und Tentakeln, das sich von den Gedanken von Lebenden ernährt. Ihr trefft Uns direkt zu Beginn des Spiels auf dem Nautiloiden.

Spoiler-Warnung: Die Geschichte um den Begleiter ist versteckt und geheim. Wenn ihr selbst herausfinden wollt, wer das Gehirn ist und wie ihr es als Begleiter bekommt, lest an dieser Stelle lieber nicht weiter.

Wolltet ihr schon immer mehr Hirn haben? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: in Baldur’s Gate 3 könnt ihr euch ein ganzes Gehirn einfach so dazu holen. Es läuft euch sogar nach und ist auf groteske Weise ziemlich putzig.

