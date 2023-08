Baldur’s Gate 3: Eulenbärjunges Quest – So rettet ihr den Begleiter

Entdeckt in Baldur’s Gate 3 herzerwärmende tierische Begleiter wie das bezaubernde Eulenbärenjunge. MeinMMO enthüllt, wie ihr euch diesen Gefährten sichert.

Wo findet ihr das Eulenbärenjunge in Baldur’s Gate 3? Ihr könnt ein niedliches Eulenbärenjunges als Freund gewinnen. Dafür müsst ihr es zweimal retten, bevor es bei euch im Lager auftaucht:

Eulenbärennest: X: 86, Y: 448

Goblinlager: X: -112, Y: 430

Rettet das Eulenbärenjunge und gewinnt einen Freund fürs Leben

So findet ihr das Eulenbärenjunge im Nest: Das erste Mal trefft ihr auf das Eulenbärenjunge in Baldur’s Gate 3 mit seiner Mutter im Eulenbärennest. Der Zauber (oder Trank) „Mit Tieren sprechen” hilft bei den meisten Checks rund um das Eulenbärjunge.

Geht zu diesen Koordinaten, westlich vom Smaragdhain: X: 86, Y: 448

Schlüpft in die Höhle zum Eulenbärennest

Lasst das Eulenbärenjunge am Leben

Verschont oder tötet die Eulenbärenmutter

Habt ihr die Mutter getötet, interagiere anschließend mit dem Jungtier

Im Eulenbärennest gibt es außerdem eine vergoldete Truhe, die ihr öffnen könnt.

So rettet ihr das Eulenbärenjunge aus dem Goblinlager: Habt ihr das Eulenbärenjunge im Nest am Leben gelassen, so trefft ihr es im Goblinlager wieder. Wenn ihr dort mit dem Eulenbärenjunges interagiert, führt das zu einer Diskussion mit dem NPC „Krolla”.

Befreit das Eulenbärenjunge aus den Fängen der Goblins

Koordinaten Goblinlager: -112, Y: 430

Sagt Krolla, dass ihr geht und das Jungtier mitnehmt

Folgende Optionen stehen euch zur Verfügung: Überreden Einschüchtern Illithid-Gedankenkontrolle Bestechen (500 Gold)

Sprecht mit dem Eulenbärenjunges, damit es eure Fährt aufnimmt: Prüfung im Umgang mit Tieren bestehen, oder den Zauber (oder Trank) „Mit Tieren sprechen” verwenden

Alternativ: Schlachtet alle Goblins und ihre Verbündeten im Goblinlager ab – nachdem ihr mit dem Eulenbärenbaby gesprochen habt. So entkommt das Eulenbärenjunge und findet ebenfalls zu euch zurück.

Ein gefürchteter, aber gleichzeitig niedlicher Freund im Lager: An einem zufälligen Tag wird das Eulenbärenjunge in eurem Lager auftauchen. Damit ihr einen neuen Freund gewinnt, müsst ihr noch ein paar Vertrauenstests durchlaufen. Danach wird das Eulenbärenjunge nach und nach das Vertrauen zu euch gewinnen und in regelmäßigen Abständen im Lager auftauchen.

Das müsst ihr tun:

Prüfung im Umgang mit Tieren bestehen – mindestens eine 10 würfeln

Füttert das Eulenbärenjunge

Erstmal flüchtet es in den Wald, aber es kommt zurück

Wunde des Eulenbärenjungen versorgen

Akzeptiert seine Nahrung

Was ist ein Eulenbär? Der Eulenbär wurde ursprünglich mit dem „Dungeons & Dragons’ Greyhawk”-Regelwerk eingeführt. Normalerweise gelten sie als besonders blutrünstig. Eulenbären sind majestätische Wesen und eine Kreuzung aus Bär und Eule.

Mit ihren scharfen Klauen und spitzen Schnäbeln sind sie Wesen, vor denen man gebührenden Respekt hegen sollte. Doch unser kleiner gefiederter Gefährte im Lager präsentiert sich in einem völlig anderen Licht.

