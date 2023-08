Spieler liefern 3 Gründe, warum ihr jedes verdammte Buch in Baldur’s Gate 3 lesen solltet

In solch tiefen Rollenspielen wie Baldur’s Gate 3 findet ihr oft auch Unmengen an Literatur mit Hintergrund-Infos zur Welt. Spieler erklären, wieso ihr euch die Zeit nehmen solltet, ein ordentliches Bücher-Management aufzubauen. Ihr könntet etwas verpassen.

Warum sollte man jedes Buch lesen? In Baldur’s Gate 3 findet ihr ein jeder Ecke Bücher, Dokumente, Zettel mit Hinweisen oder auch merkwürdige Notizen mit den schrulligen Gedanken des Verfassers. Oder kurz: Alles kann wichtig sein.

Auf der Diskussionsplattform Reddit sehen das viele Spieler ähnlich. Deswegen wünschen sie sich eine Markierung, die anzeigt, welches Buch schon gelesen wurde (via reddit.com).

Dabei stellte sich heraus: Nicht jeder Spieler liest alle Bücher. Was manch einen zum Kopfschütteln veranlasst, ist eigentlich ganz normal. Im Thread geben Spieler deswegen Hinweise, warum man jedes Buch zumindest anlesen sollte:

Manche Bücher / Dokumente haben einen Effekt auf Dinge in der Nähe

Ihr könnt versteckte Quests entdecken

Lest solche Questbücher an, sie können Hinweise enthalten

Kleines Beispiel mit Spoiler: In der Eulenbären-Höhle im Smaragdwald findet ihr eine Statue mit einer vergoldeten Truhe davor. Schaut ihr euch etwas um, findet ihr in der Nähe den „Selûnitischen Gebetszettel“. Lest ihr den Zettel in der Nähe der Truhe, wird der explosive Schutzzauber entfernt.

Wie soll man das alles tragen? Der Platz in euren Rücksäcken ist begrenzt, der in der Truhe im Lager allerdings nicht. Rechtsklick auf das Buch und ihr könnt ihr es ohne Umweg „ins Lager schicken“. Hier gibts noch mehr Tipps für euer Inventar-Management:

Spieler wissen sich zu helfen: Im Thread auf Reddit wird auch die Anfrage des Threaderstellers diskutiert, also eine Markierung für gelesene Bücher. Einige Spieler stimmen zu, manch einer wäre begeistert davon.

Doch auch hier gibt es, wie so oft in Baldur’s Gate 3, kreative Lösungsansätze. So erklärt ein Spieler, er packt alle gelesenen Bücher in Rücksäcke, um sie von den ungelesenen zu trennen.

