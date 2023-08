Legendäres Genie verblüfft den Chef von Baldur’s Gate 3, spielt ganz anders als geplant – Zeigt, wie kreativ man sein kann

Wir erklären euch in einem kurzen Video, welche Klasse ihr als Spieleinsteiger in Baldur's Gate 3 nehmen solltet.

Tatsächlich gab es für Baldur’s Gate 3 schon genau wegen dieser Dinge großes Lob von vielen Seiten. Das Spiel fühle sich tatsächlich an, als säße man mit einem Spielleiter am Tisch und könne dem seine verrückten Ideen schildern, die er dann abnickt mit einem: „Sollte nicht klappen, aber klingt cool. Würfel’ mal auf Akrobatik.“

Schon vor Release haben Fans deswegen geraten: vergesst, was ihr über Spiele gelernt habt . Das hilft euch in Baldur’s Gate 3 nur bedingt weiter. Seid kreativ, das Spiel belohnt euch dafür.

Zum Release von Baldur’s Gate 3 haben die Entwickler einen Livestream auf Steam gezeigt. Als Gast mit dabei: Matthew Mercer, einer der bekanntesten Pen-&-Paper-Nerds der Welt. Der zeigte auch prompt, warum er professionell Dungeons & Dragons spielt – und was in Baldur’s Gate 3 so möglich ist.

