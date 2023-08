Baldur’s Gate 3: „Gamer-Gehirn ausschalten“ Fan gibt 5 hilfreiche Tipps, die selbst erfahrene Gamer nicht kennen

Baldur’s Gate 3 ist ein Rollenspiel, das sich in vielen Aspekten von gängigeren Games unterscheidet. Vor allem Spieler, die neu im Genre sind, können vieles verpassen, schlicht, weil sie nichts davon wissen. Ein Fan gibt nun Tipps, denn: Was ihr bisher wisst, bringt euch nichts.

Was ist an Baldur’s Gate 3 so anders?

Baldur’s Gate 3 basiert auf dem Regelwerk von Dungeons & Dragons. Viele Inhalte und Regeln aus dem Spiel stammen vom Pen & Paper.

Anders als etwa Diablo 4 folgen Kämpfe gewissen Regeln, aber es lassen sich auch Mechaniken bewusst umgehen. Kreativität wird belohnt.

Selbst in Sachen Loot müsst ihr umdenken: Einige der wichtigsten Items sind nicht in Kisten und Dungeons versteckt, sondern liegen einfach so herum, ihr müsst sie nur finden.

Was sind das für Tipps? Auf Reddit hat der Nutzer MaralDesa einen Post erstellt, der innerhalb kurzer Zeit über 2.500 Upvotes und hunderte Kommentare angesammelt hat. Dort rät er: „Vergesst, was Videospiele euch gelehrt haben“, das könne man in Baldur’s Gate 3 nicht anwenden.

Er führt dabei 5 wichtige Tipps aus, die euch im Spiel helfen, vor allem, wenn ihr noch keine Erfahrung mit klassischen Rollenspielen habt:

Loot gibt es nicht nur in Kisten, sondern überall. Mit einem Rechtsklick könnt ihr erstaunlich viele Dinge aufheben, sogar Kisten selbst. In vielen Spielen sind Umgebungs-Gegenstände unwichtig. In Baldur’s Gate 3 könnt ihr damit interagieren und das kann sogar wichtig werden: Kerzen sorgen für Licht, was für Kämpfe und Verstecken wichtig ist. Kisten lassen sich stapeln, um höhere Orte zu erreichen. Stühle können Schalter für geheime Türen sein. Quests können in Baldur’s Gate 3 nicht wirklich fehlschlagen. Sie können nur unterschiedliche Ausgänge haben. Das Design der Welt spielt eine Rolle. Leichen und Tiere sind nicht nur Deko. Mit dem richtigen Zauber könnt ihr mit den Kreaturen sprechen und erhaltet so Infos oder sogar Quests und Loot. Selbst jeder „unwichtige“ NPC hat eine Geschichte und ihr könnt mit ihm handeln. Was in anderen Spielen nicht klappt, geht in Baldur’s Gate 3. Ist ein Loch zu klein für euch, nutzt einen Verkleinerungs-Zauber. Habt ihr jemandem etwas geschenkt, stehlt es per Taschendiebstahl zurück. Gas versperrt den Weg? Stellt eine Kiste auf den Lüftungsschacht.

Selbst alles, das unwichtig wirkt, könne von euch wichtig gemacht werden. Viele Gegenstände ließen sich werfen, und so zu Waffen improvisieren. Oder ihr könnt mit einem gezielten Schuss an der Decke hängende Gegenstände herunterfallen oder brennen lassen.

VIeles, was in anderen Spielen nicht klappt, geht in Baldur’s Gate 3. Auch Sex mit einem Bären …

„Wird schwer, mein Gamer-Gehirn zur Seite zu legen“

In der Community bedanken sich die Fans für die Tipps und fügen ihre eigenen hinzu. Etwa, dass ihr durch Drücken der Alt-Taste Hinweise bekommt, womit ihr interagieren könnt – vieles bliebe dabei aber versteckt. Wer bereits Divinity: Original Sin 2 gespielt habe, kenne solche Kniffe.

Es sei aber selbst für Veteranen immer wieder eine Umstellung. In den Kommentaren heißt es etwa: Selbst, wenn man das alles schon wisse, sei es schwer, sein Gamer-Gehirn zur Seite zu legen und sich auf das Spiel einzulassen.

Ein paar weitere Tipps von MeinMMO, wo wir einige Experten haben, die solche Spiele schon seit Jahren zocken:

Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“. Spielt, wie ihr wollt, aber lebt mit den Konsequenzen.

Ist ein Kampf zu schwer? Nutzt die Umgebung. Selbst eine gefährliche Hexe stirbt, wenn man sie in ein Loch ohne Boden stößt.

Zeit ist wichtig. Wenn ihr schlafen geht, verändert sich die Welt und was vorher da war, kann nun weg sein – oder umgekehrt.

Mit den 12 Klassen und der Möglichkeit, Klassen zu kombinieren, stehen euch dutzende Wege offen, um das Spiel anzugehen. In der Theorie könntet ihr sogar fast vollständig auf Kämpfe verzichten und euch überall herausreden oder durch schleichen.

Solche Eigenheiten machen das Rollenspiel-Genre schon seit vielen Jahren besonders und unter Fans beliebt. Wenn euch Baldur’s Gate 3 interessiert, schaut euch auch die anderen Spiele dieser Art an, die es auf Steam gibt:

