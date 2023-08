3 Dinge, die ihr über das Kampfsystem von Baldur’s Gate 3 unbedingt wissen solltet

In wenigen Tagen erscheint Baldur’s Gate 3. Mit seinen vielen Funktionen, Klassen und Zaubersprüchen ist es ein komplexes Spiel. Wir verraten euch 3 Dinge rund um das Kampfsystem, die das Spiel nicht so gut erklärt, die aber trotzdem wichtig sind.

Wie funktioniert das Kampfsystem? Das Kampfsystem in Baldur’s Gate 3 ist rundenbasiert und es gilt: Wer seine Aktionen am besten nutzt, gewinnt am Ende das Gefecht. Deswegen solltet ihr euch unbedingt mit den Kämpfen vertraut machen.

Los geht es mit der Kampfaktion. Bei dieser könnt ihr einen Angriff oder einen Zauber ausführen, aber auch einen Gefährten wiederbeleben oder einen Zustand entfernten. Auch der Rückzug aus einem Kampf gilt als Aktion.

Im Anschluss an die Kampfaktion gibt es die Bonusaktion. Dazu gehören schnelle Zauber, bestimmte Klassenfähigkeiten und Manöver wie Springen oder Schubsen. Der Schurke hat außerdem die Möglichkeit, mit zwei Einhandwaffen einen zusätzlichen Angriff auszuführen.

Zudem gibt es noch die Bewegungsaktion, durch die der Charakter eine gewisse Strecke zu Fuß zurücklegen kann.

Doch das ist noch nicht alles. Wir stellen euch in diesem Artikel drei Besonderheiten am Kampfsystem vor, die das Spiel nicht so richtig gut erklärt. Dabei geht es um die Reaktionen, das Werfen und die Improvisierten Waffen.

Wer sich hingegen genauer mit dem Level-System auseinandersetzen möchte, findet hier einen eigenen Artikel dazu: Warum ihr in Baldur’s Gate 3 nur bis Level 12 spielen dürft und warum das gut ist.

Reaktionen bei den Kämpfen

Was hat es mit den Reaktionen auf sich? Reaktionen sind eine Aktion, die nur dann erfolgen kann, wenn eine bestimmte Situation eingetreten ist. Das kann auch passieren, wenn ihr eigentlich gar nicht am Zug seid.

Ihr könnt eure Reaktionen in einem entsprechenden Fenster im Charakter-Menü finden. Dort könnt ihr zwei Haken setzen. Der erste sorgt dafür, dass die Reaktion automatisch ausgelöst wird, wenn die Rahmenbedingungen erfüllt sind und der zweite Haken sorgt dafür, dass ihr vorher gefragt werdet, ob der Effekt wirklich ausgelöst werden soll. Allerdings lässt sich nur ein Effekt pro Kampfrunde auslösen.

Zudem sind die meisten Effekte oder Zauber an eine Klasse gebunden und benötigen eine zusätzliche Ressource. Lediglich der “Attack of Opportunity”, bei dem ihr einen Gegner attackiert, der vor euch wegläuft, ist für alle Klassen freigeschaltet. Dieser ist jedoch in dem Menü nicht zu finden, sondern wird automatisch aktiviert.

Beispiele für Reaktionen sind:

Wenn ihr Schaden erleidet, erzeugt ihr einen Flammeneffekt um euch herum, der Feuerschaden verursacht – Nur Eidbrecher

Ein Bonuseffekt, wenn ihr einen kritischen Treffer landet – Schwur der Hingabe und Schwur der Alten

Ein Kontereffekt, wenn ein Gegner euch mit seinem Angriff verfehlt – Nur Kampfmeister

Das Interface während der Kämpfe.

Hat jede Klasse eine Reaktion? Im Early Access noch nicht. Die meisten Reaktionen haben die Paladine mit je zwei verschiedenen Varianten pro Spezialisierung. Der Berserker hingegen hat nur Zugriff auf den automatischen “Attack of Opportunity”.

Allerdings wird die Zahl der Reaktionen wohl mit dem vollständigen Release von Baldur’s Gate 3 nochmal erhöht.

Die Aktion “Werfen”

Was hat es mit dem Werfen auf sich? Das Werfen kann sowohl bei der Erkundung als auch während der Kämpfe als Nahkampfaktion genutzt werden. Die genaue Aktion ist abhängig vom Attribut Stärke. Je mehr Stärke ihr habt, desto schwerer Dinge könnt ihr werfen.

Im Grunde lässt sich im Spiel alles werfen. Ihr könnt Gegenstände aus der Umgebung, aber auch feindliche Kreaturen nehmen und an einen anderen Ort befördern. Bei einem Wurf bekommen sowohl der getroffene als auch der geworfene Feind Schaden – letzter jedoch weniger. Je schwerer das ausgewählte Objekt ist, desto mehr Schaden verursacht es beim Werfen.

Ihr könnt als Nahkämpfer zudem eure Waffe werfen, um so einen Fernkampfangriff auszuführen. Die Trefferchance und die Schadensmenge basieren dabei auf eurem Stärke- und nicht auf dem Geschicklichkeitswert. Achtet aber darauf, dass die Waffen den Hinweis “Thrown” haben. Waffen ohne diese Markierung verursachen nur einen Schadenspunkt.

Um die Aktion auszuführen, könnt ihr die Option “Werfen” auswählen. Danach öffnet sich ein Menü, in dem ihr eine Liste von Objekten seht, die ihr werfen könnt. Nachdem ihr ein Objekt ausgewählt habt, seht ihr ein Feld auf dem Bildschirm, das euch zeigt, wie weit ihr werfen könnt.

Die Besonderheit Berserker: Der Berserker hat zudem die Bonusaktion “Enraged Throw”. Dabei kann er Items oder Kreaturen der Umgebung nehmen und sie quer über das Kampffeld werfen, ohne seine eigentliche Aktion dafür opfern zu müssen.

Lohnt sich das? Jein. Das Werfen von zufälligen Sachen ist wenig effektiv. Das Werfen von Gegnern kann dazu führen, dass gleich zwei Feinde verletzt werden und einer zudem an einen anderen Ort auf dem Schlachtfeld gesetzt wird. Allerdings gibt es eine Gewichtsbegrenzung durch die Skalierung mit Stärke. Richtig schwere Gegner können also nicht geworfen werden.

Effektiv ist jedoch das Werfen der Waffen. Der Schaden im Fernkampf ist für Nahkämpfer beachtlich.

Improvisierte Waffen

Was sind das für Waffen? Alle Nahkämpfer haben die Aktion “Improvisierte Nahkampf-Waffe”. Dabei könnt ihr Gegenstände oder sogar Feinde aus der Umgebung aufnehmen und diese als Waffe einsetzen. Dazu zählen etwa Steine oder Stühle, aber auch Gnome, die dann Backpfeifen an die gegnerischen Feinde verteilen.

Auch hier wird der Stärke-Wert genutzt, um zu berechnen, wie schwer das Objekt sein kann, das ihr als Waffe einsetzt. Sonst sind die Funktionen ähnlich wie beim Werfen.

Hier erfahrt ihr zudem mehr über einen versteckten Skill-Tree, der euch stark, aber auch böse macht: Es gibt einen versteckten Super-Skilltree in Baldur’s Gate 3, aber der macht euch böse.