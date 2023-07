Bei Skyrim und die Sims ist eine Nackt-Mod ein Hit – Warum ihr bei Baldur’s Gate 3 keine braucht

Is there nudity in this Game? Das ist eine Frage, die bei Rollenspielen immer wieder gestellt wird. Für Titel wie Skyrim oder die Sims schreiben die Fans sogar eigene Mods, um die Kleidung loszuwerden. Bei Baldur’s Gate 3 hingegen braucht ihr so etwas nicht.

Wie geht das Spiel mit Nacktheit um? Sehr offen, denn den Entwicklern ist Freiheit sehr wichtig. Schon bei der Charaktererstellung könnt ihr die Genitalien frei wählen oder sogar die Schamhaare nach euren Wünschen anpassen. Und diese Linie zieht sich auch durch das restliche Spiel.

So soll es zwischendurch zu Szenen kommen, in denen Charaktere völlig entblößt dargestellt werden. Es wird auch eine angedeutete sexuelle Handlung geben, die durch geschickte Kamerawinkel oder durch Ausblenden inszeniert werden.

Nicht umsonst hat das Rollenspiel das Rating “Mature” bekommen. In der Beschreibung der ESRB heißt es:

Das Spiel enthält Nacktszenen: Charaktere mit entblößten Brüsten, Gesäß und Genitalien. In einer Handvoll Sequenzen werden Charaktere oben ohne bei kurzen sexuellen Handlungen gezeigt (z. B. Positionierung des Kopfes eines Charakters über der Leistengegend eines Partners; Schieben der Hände eines Charakters in Richtung des Schritts eines Partners). Die sexuellen Handlungen werden im Off-Screen oder mit verdeckten Kamerawinkeln gezeigt. Eine Sequenz zeigt ein nacktes Paar am Strand, kurz bevor es zum Sex kommt – die Kamera schwenkt nach oben und die Szene wird ausgeblendet.

Dass Sexszenen im Spiel sein werden, ist wenig überraschend. Schon vor wenigen Wochen machte das Spiel Schlagzeilen mit einem Video, das unserer Chef-Redakteurin Leya Jankowski sogar die Lust auf die Druiden-Klasse nahm.

Nackt-Mods sind in Rollenspielen der Hit, es gibt sie sogar für WoW

Was hat es mit Nackt-Mods auf sich? Nackt-Mods sind fast so alt wie die Videospiel-Industrie selbst. Schon beim ersten Tomb Raider 1996 gab es Spieler, die Lara Croft gerne unbekleidet sehen wollten. Seitdem wurden für hunderte PC-Spiele solche Modifikationen vorgenommen.

Heute finden sich solche Mods für fast alle Rollenspiele, aber teilweise auch komplett andere Genres. Besonders beliebt sind sie bei Skyrim, die Sims oder auch Resident Evil. Bei Skyrim gibt es sogar

Sogar bei WoW gibt es solche Mods, wobei die Benutzung hier offiziell verboten ist und zur Account-Sperre führen kann. Hier werden die Anpassungen meist ins Rollenspiel integriert.

Gibt es sonst Mods für Baldur’s Gate 3? Ja, bei Nexus Mods finden sich schon jetzt dutzende Anpassungen für die Early Access-Version des Spiels. Zu diesen zählen etwa zusätzliche Frisuren in Tav’s Hair Salon, eigens kreierte Buff-Foods oder ein besseres Starter-Equipment.

Was sagt ihr zum Thema Nacktheit in Rollenspielen? Braucht ihr das oder fokussiert ihr euch nur auf das Gameplay?

Bei Baldur’s Gate 3 habt ihr auch abseits des Aussehens viele Freiheiten, darunter die Wahl aus 11 Völkern und 12 verschiedenen Klassen. Wir verraten hier, welche Klasse am besten zu euch passt.