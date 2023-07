Twitch-Streamer bekommt einen Charakter in Baldur’s Gate 3 – Ist furchtbar nervig und kann in einen Fluss geschubst werden

Ben “CohhCarnage” Cassell ist ein bekannter Twitch-Streamer, der viele unterschiedliche Games präsentiert. Nun wurde ihm eine große Ehre zuteil, denn er durfte einen Charakter in Baldur’s Gate 3 synchronisieren. Dieser soll jedoch sehr nervig sein und weiter labern, auch wenn ihr in umbringt.

Was ist das für ein Charakter? Der Streamer spricht den Charakter Naaber und teilte in einem Tweet mit, wie froh und stolz er auf diesen Charakter ist. Allerdings könnte der blonde Mann den Spielern ordentlich auf die Nerven gehen, wie die Entwickler in einem kurzen Videoclip verrieten.

Chrystal Ding, Writing Lead bei Baldur’s Gate 3, erklärt dazu:

Es gibt einen Charakter, der absichtlich unglaublich nervig geschrieben ist. Und Leute, die die Originalspiele gespielt haben, werden die Zeilen, aus denen er stammt, sicher wiedererkennen. Sobald man ihn trifft, fängt er an, einen zu verfolgen. Ständig belästigt er dich und du kannst versuchen, ihm zu sagen, dass er die Klappe halten soll, aber er tut es einfach nicht!

Weiter führt Ding aus: Zwar können die Spieler Naaber in einen Fluss schubsen – so wie sie es mit CohhCarnage in der realen Welt auch machen könnten – aber selbst dann kommt er immer wieder zu euch zurück. Sogar nach seinem Tod kann seine Leiche noch weiter quatschen. Das könnte ihn zum nervigsten Charakter aller Zeiten machen.

Hier im Tweet könnt ihr euch die Aussagen der Entwickler und erste Zitate von Naaber anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wer ist CohhCarnage? Ben Cassell ist 39 Jahre alt und bereits seit 2013 als Streamer aktiv. Er machte Schlagzeilen damit, 2.000 Tage am Stück online gewesen zu sein. Dann jedoch nahm er sich eine kleine Pause. Allerdings ist er auch jetzt noch fast täglich online. Er hat rund 1,5 Millionen Follower, was ihm Platz 250 im Ranking auf Twitch einbringt. Im Schnitt schauen ihm rund 9.000 Leute gleichzeitig zu (via Sullygnome).

“Oh Gott, er ist wie der Verehrer aus Oblivion”

Wie reagieren Fans und andere Streamer darauf? Naaber sorgt im Internet für viele lustige Reaktionen. Der Charakter erinnert viele sofort an den Verehrer aus The Elder Scrolls: Oblivion. Das war auch die erste Reaktion von DansGaming, einem weiteren Twitch-Streamer.

Doch eigentlich folgen die Entwickler von Larian Studios nur ihren eigenen Vorbildern. Schon in Baldur’s Gate 1 gab es den NPC Noober, der euch mit seinem Gequassel ständig auf die Nerven ging. Im zweiten Teil folgte dann Neeber, der ständig davon erzählte, wie nervig andere ihn finden.

In beiden Teilen gab es übrigens Belohnungen dafür, wenn ihr den Charakteren nur lange genug zugehört habt. Vielleicht gibt es so etwas in Baldur’s Gate 3 wieder!

Kommt der Charakter überall gut an? Nein, einige Nutzer auf Twitter finden, dass solche Charaktere nicht wirklich ins Spiel passen. Sie stören nur die Spielwelt und die Immersion.

Allerdings bekommt Naaber insgesamt mehr Zuspruch. In den Kommentaren bei unseren Kollegen von der GameStar schreibt Chabneruk etwa: “Kann es überhaupt ein richtiges Rollenspiel sein, wenn die Entwickler einem nicht irgendwo absichtlich auf den Sack gehen? Oblivion, Gothic, Baldur’s Gate… Das ist doch praktisch ein Qualitätssiegel.”

Was haltet ihr von solch absichtlich nervigen Charakteren? Braucht es das wirklich oder sollten die Entwickler sich sowas lieber schenken?

In Baldur’s Gate 3 werdet ihr übrigens ziemlich viel zu tun haben, wenn ihr jedes Ende erleben möchtet: 17.000 alternative Enden: Neues Rollenspiel-Epos auf Steam möchte offenbar „Wiederspielbarkeit“ neu definieren