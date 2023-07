17.000 alternative Enden: Neues Rollenspiel-Epos auf Steam möchte offenbar „Wiederspielbarkeit“ neu definieren

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was ist Baldur’s Gate 3 für ein Spiel? Baldur’s Gate 3 ist ein taktisches, rundenbasiertes Rollenspiel in isometrischer Perspektive. Die Reihe gibt es seit den 90ern und ist ein offizieller Ableger des weltbekannten Pen&Paper-Rollenspiels „Dungeons and Dragons“.

Mit Baldurs Gate 3 kommt am 03. August 2023 ein riesiges Rollenspiel mit klassischem Fantasy-Setting und rundenbasiertem Kampf auf Steam (PS5: 31. August). In Sachen alternative Enden und Wiederspielbarkeit könnte hier ein wahres Monster entstehen.

Insert

You are going to send email to