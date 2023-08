„Der Release wird ein einziges Chaos“ – Baldur’s Gate 3 wiegt 122 GB und hat keinen Preload auf Steam

Wir stellen euch in einem kurzen Video die 3 größten MMORPGs in Deutschland im Jahr 2023 laut Google vor.

Je nachdem, in welchem Teil der Erde die Spieler wohnen, müssen sie ihren Tag anders gestalten, um das Spiel zum Release herunterzuladen. In Deutschland beginnt der Download um 17 Uhr nachmittags, deshalb könnten viele von euch direkt nach der Arbeit mit dem Download beginnen.

Manche User haben so eine langsame Internetleitung, dass sie davon ausgehen, erst am Folgetag spielen zu können. Einige von ihnen prophezeien sogar, dass das für den Großteil der Spieler zutreffen wird, weil die Steam-Server durch den zeitgleichen Mammut-Download in die Knie gehen werden.

Für viele Spieler ist es keine gute Nachricht, dass sie den Titel vorab nicht herunterladen können. Durch eine langsamen Downloadgeschwindigkeit wird es für viele nicht möglich sein, Baldur’s Gate 3 direkt am Releasetag zu spielen (via reddit.com ). Immerhin müssen zum Spielen ganze 122 GB heruntergeladen werden.

Doch das Entwicklerstudio hat in einem Update nun final bestätigt, dass es keinen Preload geben wird. Wie ein User auf Reddit erklärt, läge es daran, dass sich Baldur’s Gate 3 vorher im Early Access befand. Steam würde keinen Preload für solche Titel einführen (via reddit.com ).

Wann kommt der Preload? Um es kurz zu machen: Gar nicht. In einem Interview verriet der CEO von Larian Studios, Swen Vincke, dass er davon ausgegangen sei, irgendjemand würde diesbezüglich etwas unternehmen (via YouTube ).

