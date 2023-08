Kurz vor dem Release von Baldur’s Gate 3 haben die Entwickler uns Zugriff auf das vollständige Spiel gegeben. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich (noch einmal) ausgiebig umgesehen und jetzt schon seine persönliche Nemesis gefunden – und gerichtet.

Penis. Da, bitte, ich habe es gesagt. Zufrieden? Als wir endlich die Presse-Version von Baldur’s Gate 3 bekommen haben, ging mein erster Schritt zum Charakter-Editor. Einfach aus Neugier, was es da für irre Möglichkeiten gibt.

Schließlich lassen sich die Geschlechtsorgane des Charakters frei anpassen, weswegen ich natürlich gleich herausfinden musste: Welche Optionen gibt es? Das Ergebnis: Menschen und Elfen haben mehr Penis- und Vulva-Optionen als andere. Enttäuschend, im Großen und Ganzen aber auch okay.

Da wir den Pflicht-Teil nun hinter uns haben, möchte ich endlich zu meiner eigentlichen Geschichte kommen. Seit Montag darf ich mir mit einem besonderen Presse-Build die Vollversion von Baldur’s Gate 3 ansehen. Das reicht natürlich nicht, um so ein wahnsinnig großes Spiel ausführlich zu testen.

In Baldur’s Gate 3 passiert so viel Irres Schlag auf Schlag, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich für eine Anekdote zu entscheiden. Die mit dieser verdammten Hexe hat mich aber am längsten beschäftigt. Und bei Lolth, das Spiel weiß solche Situationen besonders zu machen!

Achtung: Ich versuche, den Text so spoilerfrei wie möglich zu halten. Seid dennoch gewarnt: meine Eindrücke könnten zumindest ein paar Infos aus dem ersten Akt enthalten! Hier eine Bärensex-Szene als Abstand zum Erfahrungsbericht:

Ich tue böse Dinge und den Gefährten… gefällt’s?

Baldur’s Gate 3 ist ein Rollenspiel, das stark darauf aufbaut, die Geschichten von besonderen und starken Persönlichkeiten zu erzählen. Wir sind eine davon. Bei der Charakter-Auswahl stehen 12 Klassen zur Verfügung, die sich im späteren Spiel noch verbinden lassen.

Neben dem eigenen Charakter gibt es die 7 „Origins“, also Charaktere, die eine bereits vorgefertigte Geschichte haben, die in der Welt erzählt wird. Ich habe mich dazu entschieden, einen irren, blutrünstigen Mörder zu spielen, der seine Triebe nur selten unterdrücken kann.

Eigentlich dachte ich, dass ich damit sehr schnell sehr alleine sein würde. Aber Larian, die Entwickler von Baldur’s Gate 3, haben irgendwie einen noch düstereren Humor als ich. Egal, was ich mache, egal wie böse ich bin: irgendwie findet meine Gruppe es immer gut.

In einer Situation soll ein Magier aus einem instabilen Portal gerettet werden und streckt die Hand hilfesuchend aus. Als „Dark Urge“ hatte ich nur die Wahl, um die Hand stattdessen brutal abzuhacken. Zwei Leuten aus meiner Party gefiel das. Ab da ging meine sehr verrückte Reise dann los.

Die Fehde beginnt: „Das linke oder das rechte Auge?“

Die Haupt-Quest von Baldur’s Gate 3 sieht vor, einen widerlichen Parasiten loszuwerden, der seltsame Kräfte verleihen kann. Die Kosten dafür sind aber, dass man vielleicht zu einer aufrecht gehenden Krake mit Tentakelgesicht wird. Darauf habe ich keine Lust.

Eine mögliche Heilung verspricht eine Hexe, oder Vettel. D&D-Spieler dürften die Biester auch als „Hag“ kennen. Das sind im Prinzip Sumpfhexen, die „Hilfe“ anbieten, aber dafür immer absurde Gegenleistungen fordern.

Meine Hag wollte eines meiner Augen haben. Da ich ohnehin den völlig verrückten Pfad eingeschlagen habe, stimmte ich zu. Das Ergebnis:

Sie sticht mir ihre Kralle ins Auge und zieht es raus.

Sie küsst das Auge und steckt es mir wieder in den Schädel.

Jetzt habe ich ein trübes Auge und einen Bonus auf Einschüchtern, dafür einen Malus im Kampf gegen Vetteln.

Ich habe mit definitiv Schlimmerem gerechnet. Aber die Rechnung kam erst noch, denn sie konnte meinen Parasiten nicht entfernen. Trotzdem behauptete sie, ihren Teil der Vereinbarung gehalten zu haben. Da ich anderer Ansicht war, kam es zum Rechtsstreit.

Das war mit Sicherheit so schmerzhaft, wie es aussieht.

Dafür habe ich nun ein schickes, neues Auge.

Ganz ohne Kampf: Manchmal ist ein simpler Schubs die Lösung

Ich habe mich im Anschluss stundenlang durch einen Dungeon gekämpft, der eigentlich über meiner Stufe liegt. Baldur’s Gate 3 erlaubt es aber, völlig unkonventionelle Vorgehensweisen zu nutzen.

In meinem Fall hieß das, dass ich nur eine Wache hinterrücks ermordet habe, statt in einem großen Kampf zu unterliegen, und die Hexe vor dem Kampf ausgeraubt habe. Dann habe ich sie auf einer Brücke überrascht.

Trotzdem hat sie mich im direkten Kampf noch locker 2 weitere Stunden immer wieder erledigt, trotz hervorragender Planung. Irgendwann kam mir dann die rettende Idee: Ich muss sie ja gar nicht wirklich bekämpfen.

Da sie ohnehin auf einer Brücke steht, habe ich einfach meinen stärksten Charakter vor sie gestellt und die besondere Fähigkeit „Stoßen“ genutzt. Die Hexe segelt in das dunkle Loch, ehe sie sich wehren kann, ich habe gewonnen und kann endlich in Ruhe weiter morden gehen.

So ging das alles zu Ende

Das Ende der Quest ist übrigens noch seltsamer, weil ich ursprünglich auch noch eine junge Frau befreien sollte. Die war aber gar nicht so dankbar wie gedacht. Sie wollte von der Hexe, dass diese ihren Mann zurückbringt.

Als D&D-Veteran war mir schon klar, dass das nicht so liefe, wie sie es sich gewünscht hat. Er wäre als Zombie wiedergekommen, halb verfault und ohne Hirn. So kam es dann auch, als ich den Zauberstab gefunden habe, der das bewirken sollte.

Hier zeigt sich, wie morbide das Spiel teilweise werden kann: die junge Frau, vielleicht Anfang 20, nahm dankend den Zauberstab und ihren Zombie-Ehemann, um mit ihm in Baldur’s Gate ein neues Leben anzufangen. Nicht fragen …

Neu in Baldur’s Gate und Rollenspielen? Die ideale Klasse für euch ist der Kämpfer:

Kreative Lösungen statt anstrengende Boss-Mechaniken

Was diese Quest für mich so besonders gemacht hat, ist, dass ich selber nicht damit gerechnet habe, dass all das passiert. Eigentlich hatte ich nur vor, mir mal anzusehen, was passiert – und dann das Spiel neu zu laden. Schließlich will ich meine Augen behalten.

Der Dialog und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten waren dann aber so spannend, dass ich mir dachte: Ach komm, ein wenig mehr erkunden . Irgendwann wäre der Save dann so weit zurück gewesen und die Story gefiel mir so gut, dass ich das alles beibehalten habe. Das passierte mir beim Spielen jetzt häufiger.

Dazu kommt, dass mich der Kampf daran erinnert hat, dass ich hier nicht Dark Souls oder so etwas spiele. Ich muss keine Mechaniken lernen oder mich auf Kämpfe vorbereiten, indem ich das richtige Gift und den richtigen Zauber gegen den Boss finde. Ich muss nur einen Weg finden, wie ich auf die Vorbereitung verzichten kann – zum Beispiel eine Klippe.

Solche Situationen gibt es in Baldur’s Gate 3 haufenweise:

Statt ein Schloss zu knacken, kann ich die Tür auch einschlagen oder Kisten stapeln, um über eine nahe Mauer zu klettern.

Ein NPC knöpft mir zu viel Geld für seine Ware ab? Klaue ich es halt zurück.

Wenn der Druide in meiner Gruppe nicht stark genug ist für einen weiten Sprung, verwandelt er sich eben in eine Katze und lässt sich vom Barbaren über den Abgrund werfen.

„Oh, ich glaube, ich habe dich geschlagen“

Zum Abschluss des Tests habe ich noch mit MeinMMO-Chefin Leya Jankowski und Kollegin Sophia Weiss im Koop gezockt. Hier ist die Spielerfahrung eine gänzlich andere als Solo, weil viel mehr Situationen ungeplant hervorgerufen werden.

Das fing allein schon damit an, dass mir Sophia mit ihrem Mönch fast die Lichter ausgeknipst hat. Im Tutorial. Mit einem unbedachten Click hat sie mir einen Handkantenschlag verpasst und ich war auf nur noch einem Lebenspunkt, kurz vor einem wichtigen Kampf. Zur Einschätzung:

Damit das kein Fall für die Personal-Abteilung wird, kam Chefin Leya kurz darauf schlichtend dazu – als majestätische Druidin in Eisbärengestalt. Zusammen haben wir uns die Welt angesehen und sind beim ersten größeren Kampf fast draufgegangen, weil der dick- äh, kräftige Bär durch eine brüchige Stelle mitten in eine Menge Gegner gefallen ist, die man eigentlich einzeln bekämpft.

Einen ausführlicheren Test findet ihr bei den Kollegen von der GameStar. Mehr Infos zum Multiplayer gibt’s hier:

Mehr zum Thema Baldur’s Gate 3 Multiplayer Guide: So spielt ihr im Koop, habt Romanzen und kontrolliert NPCs von Benedict Grothaus

Es ist außerordentlich schwer, in Worte zu fassen, was Spiele wie Baldur’s Gate 3 eigentlich so gut macht. Anekdoten wie diese spiegeln am besten wider, warum das Rollenspiel so unfassbar viel Spaß macht und warum es mich sicherlich weit über 100 Stunden lang beschäftigen wird.

Solche Geschichten sind keine Ausnahme-Situationen, sondern passieren ständig. Sie passen in die Welt und je nachdem, wie man das Spiel angeht, kann man eine gänzlich andere Erfahrung haben. Wovon ich nur im Moment jedem abraten kann: versucht nicht, zu „gut“ zu sein. Das dankt euch niemand.

