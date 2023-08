Die Geschichte von Kristalizze zeigt, dass es wahre Helden nicht nur in digitalen Welten, sondern auch im wirklichen Leben gibt. Er hat vielen Nutzern Hoffnung und Mut gegeben, indem er sie in seinem Kampf gegen den Krebs mitgenommen hat.

Was ist in der Zwischenzeit passiert? Trotz aller Entschlossenheit war die Operation leider nicht die erhoffte Heilung für Kristalizze. Mehrere Chemotherapien und weitere Eingriffe folgten, während er weiterhin in der Reddit-Community berichtete.

Was ist vor 3 Jahren passiert? Ein bemerkenswerter Reddit-Nutzer namens “Kristalizze” (24), sorgte während des Early-Access-Releases von Baldur’s Gate 3 im Oktober 2020 für emotionale Bewegung in der Community.

Ein großer Fan von Baldur’s Gate 3 berichtet am Tag des Early-Access-Release, dass er an Krebs erkrankt sei. Wie es ihm jetzt zum vollständigen Release geht und wie er die Herzen der Spieler erobert hat, berichtet euch MeinMMO.

