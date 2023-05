Ein Reddit-User erzählt, wie viel Spaß er mit der Beta von Diablo 4 hatte. Nach einer bereits überstandenen Krebserkrankung steht ihm bereits die nächste schwere Operation bevor, wie er erzählt. Aufgrund seiner Krankheitsgeschichte könne er sich die Vollversion zum Launch nicht leisten, doch der Global Community Development Director von Diablo 4, Adam Fletcher, hilft ihm mit einem Key aus.

Das steckt hinter dem Reddit-User: Der Nutzer defekT1312 berichtet auf reddit, dass er seit Jahren mit einer Krebserkrankung kämpfe. 2020 habe es für ihn gut ausgesehen, doch nun sei die Krankheit zurück. Denn bei einer Biopsie habe das Ärzte-Team etwas gefunden, das entfernt werden müsse.

Die Operation müsse in der Nähe einer Hauptschlagader durchgeführt werden und werde sich damit als äußerst kompliziert gestalten. Der User wisse ohnehin außerdem noch nicht, ob er trotz der Operation wieder eine Chemotherapie brauche.

In diesem Moment kam der Server Slam zu Diablo 4 wie gerufen. Eigentlich hatte defekT1312 tausende Gedanken im Kopf, doch dank der Beta rückte seine Angst in den Hintergrund.

Im folgenden Video verrät die MeinMMO-Redaktion, wie ihr die Diablo-4-Beta gefallen hat:

In einem Post teilt er mit, welche Erfahrungen er während der Beta sammeln konnte und wie viel Spaß sie ihm bereitet hat. Doch leider könne er sich die Vollversion von Diablo 4 nicht leisten, weil er aufgrund seiner Krankheitsgeschichte kein Geld mehr übrig habe.

Das sagt der Nutzer zur Beta: defekT1312 levelte einen Jäger und einen Totenbeschwörer jeweils auf Stufe 20. Die Klasse des Jägers mit einzigartigen Spezialisierungen habe es ihm besonders angetan, denn er mochte den schnellen und vielseitigen Kampfstil.

Der Totenbeschwörer habe den Reddit-User schon mehr gefordert, doch auch mit dieser Klasse war er zufrieden – trotz des ziemlich harten Nerfs der Klasse und der Kritik daran.

Nach den beiden Klassen probierte er den Barbaren auf dem Hardcore-Schwierigkeitsgrad aus, wechselte aber rasch wieder zum normalen Schwierigkeitsgrad.

Er legte den Weltboss Ashava schon beim zweiten Versuch und erspielte sich damit die besondere Belohnung. Den Kampf empfand er als angenehm.

Der Community-Chef von Diablo 4 hilft dem Spieler aus seiner Misere

Was waren die Reaktionen auf seinen Thread? defekT1312 hat zahlreiche Nachrichten bekommen, die ihm aufgrund seiner schweren Erkrankung Mut zusprechen. Die Spielerschaft ist gerührt von seiner Geschichte und wünscht ihm nur das Beste.

Viele User wollen außerdem einen kleinen Geldbetrag spenden, damit sich der Erkrankte die Vollversion leisten und doch noch pünktlich zum Launch starten kann.

Das ist aber gar nicht mehr nötig: Adam Fletcher, Global Community Development Director für Diablo 4, hat von dem traurigen Schicksal mitbekommen und bot dem Threadersteller an, sich bei ihm per Privatnachricht zu melden. defekT1312 verrät in seinem Ausgangspost, was bei dem Gespräch rumkam: Fletcher bot ihm einen Key für die Vollversion von Diablo 4 an.

So kann der krebskranke User trotz seiner finanziellen Situation doch noch den Release von Diablo 4 live miterleben. Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5. Vorbesteller der Digital Deluxe Edition und der Ultimate Edition können bereits am 2. Juni 2023 loslegen.

