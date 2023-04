Diablo 4: Blizzard bestätigt, was passiert, wenn euer HC-Charakter im PvP stirbt

In Diablo 4 könnt ihr im Hardcore-Modus spielen. Solltet ihr dann durch Monster sterben, ist euer Charakter für immer tot. Aber was, wenn ein Hardcore-Charakter im PvP besiegt wird?

Was ist das für ein Modus? Viele Diablo-Spieler bevorzugen den Softcore-Modus für ihre Charaktere. Wenn man stirbt, kann man sich wiederbeleben und weitermachen, ohne seinen Fortschritt zu verlieren. Im Hardcore-Modus läuft das anders ab. Stirbt man, bedeutet das einen “Permadeath”, der Charakter wird also nicht wiederbelebt.

Für viele HC-Spieler bringt dieser Modus also einen weiteren Nervenkitzel, da man noch vorsichtiger spielen sollte. Auf Twitter bestätigt Blizzard jetzt ein weiteres Detail für diesen sowieso schon knackigen Modus.

Permadeath auch bei PvP-Toden im HC-Modus von Diablo 4

Das sagt Blizzard: Auf Twitter fragt Nutzer rizarjay das Team von Blizzard: „Bin mir nicht sicher, ob das schon erwähnt wurde, aber wenn man Hardcore in Diablo 4 spielt und dann im PvP stirbt, bedeutet das dann einen Permadeath oder …?“

Darauf antwortet Adam „PezRadar“ Fletcher, der Global Community Develepoment Director von Diablo 4, kurz und knapp: „Permadeath.“

Die Antwort von Blizzard sorgt für viel Gesprächsstoff innerhalb der Community. In den Kommentaren des Tweets fragt ein Nutzer „Kann mir jemand erklären, was das jetzt genau bedeutet? Also wenn ich 2 Wochen meinen Charakter ausgestattet und gelevelt habe und im PvP sterbe, ist mein Charakter gewiped? Oder werde ich einfach aus der PvP-Arena gekickt?“. Worauf PezRadar erklärt, dass es im Hardcore-Modus bedeutet, dass man sich dann einen neuen Charakter erstellen müsste.

Andere schreiben, dass sie jetzt richtig „Angst“ haben. Als Vorschlag schreibt Spieler theonethief, dass es PvP-Zonen im Hardcore-Modus geben sollte, bei denen man sterben könne, ohnen seinen Charakter zu verlieren. Zusätzlich zu den Permadeath-Zonen.

Was ist das „Problem“ daran? Im Reddit von Diablo fragt ein Spieler, aus welchem Grund PvP im Hardcore-Modus anders als wie in der Antwort von PezRadar geregelt sein sollte. Nutzer Kaelran meint:

Weil Permadeath im Hardcore-PvP bedeutet, dass Hardcore-PvP nicht existiert. Das Risiko ist um ein Vielfaches höher als die Belohnungen. Und darin sind noch nicht mal Dinge wie Hacking, schlechte Balance oder Stream-Sniping eingeschlossen. Path of Exile hatte VIELE PvP-Glitches, weil irgendeine Fähigkeit beim Balancen speziell für PvP übersehen wurde und sie viel zu viel PvP-Schaden verursacht, der Leute im Grunde sofort tötet, ohne dass es eine Möglichkeit gibt, etwas dagegen zu tun. Ich erwarte eine Menge davon in einem neuen Spiel mit sehr wenigen Tests in der PvP-Zone. […] Auch das PvP in Lost Ark war voller Speedhacker. Es wird großartig sein, seinen Charakter wegen eines Hackers zu verlieren. Oh nein warte, Leute werden einfach kein PvP spielen. So wird PvP wieder aus Hardcore gestrichen.

Dagegen kontern andere Spieler, dass der Reiz im Hardcore-PvP einfach sehr groß ist. Spieler lieben es, Risiken einzugehen und alles Erspielte auch im PvP auf eine Karte zu setzen. Die theoretische Möglichkeit, dass es dort Hacker gibt, stellen andere Nutzer erstmal hinten an und raten, abzuwarten, bis diese Situation überhaupt eintrifft, statt vorher schon wütend darüber zu sein.

Blizzard betont, PvP in Diablo 4 ist „nicht designt, um fair zu sein“