Blizzard meint, PvP ist in Diablo 4 „nicht designt, um fair zu sein“

Blizzard lässt seine Fans nicht im Stich und offenbart vor dem Release von Diablo 4 immer weitere Infoschnipsel über sein kommendes Hack&Slay. Diesmal ist der PvP-Modus dran und dieser soll nichts für schwache Nerven sein.

Worum geht es? Die Nachrichtenseite gamesradar+ (via gamesradar.com) wurde zu einem Roundtable-Interview mit Blizzard eingeladen. Bei diesem wurden zahlreiche Fragen bezüglich des PvP-Features “Felder des Hasses” gestellt.

Vorrangig ging es darum, die Mechanik und Funktion des PvP in Diablo 4 näher zu durchleuchten. Blizzard erklärt dabei, dass die Felder des Hasses keine Orte sind, um fair zu sein. Alles ist erlaubt und nur der beste und unbarmherzigste Spieler kann gewinnen.

Falls ihr mehr zum Endgame in Diablo 4 erfahren wollt, haben wir ein Video für euch:

Die Felder des Hasses sind gnadenlos und gefährlich

Was hat Blizzard offenbart? Eine Frage drehte sich darum, wie Blizzard dafür sorgen möchte, dass keine Lowlevel-Spieler von Maxlevel-Spieler zerrissen werden. Der Lead Game Producer Kayleigh Calder stellte klar, dass kein Matchmaking im PvP existiert, trotz dessen werden alle anwesenden Spieler ähnliche Power- und Itemlevel besitzen. Es soll “einige Variationen” geben, jedoch nicht so vielfältig, dass erfahrene Spieler sich in Gruppen zusammenschließen und Anfänger platt machen.

Zwecks des Kampfes und wie Spieler gewinnen können, bietet Associate Game Director Joseph Piepiora mehr Infos. Laut ihm gibt es keine Kämpfe, in denen nur bestimmte Klassen gewinnen können. Jeder Spieler kann mit dem passenden Build alles und jeden vernichten.

Die Felder des Hasses sind karg und mit Blut besudelt

Joseph betont jedoch vor allem die Taktik der Spieler. Alles ist erlaubt und somit könnte ein Angriff aus dem Hinterhalt vielleicht die besser Strategie sein, um euren Kontrahenten so ausbluten zu lassen. Dabei meint der Entwickler, “Dies ist kein Duellsystem. So sind die Felder des Hasses nicht, wisst ihr? Die Felder des Hasses sind Mordgebiete; dies ist kein Ort der Ehre.”

Es wird also klar, dass wenn ihr PvP spielen möchtet, ihr aufpassen solltet. Überall lauert der Feind und es ist nur eine Frage der Zeit bis die Fetzten fliegen.

Wie reagieren die Entwickler auf zu starke Spieler? Die Entwickler haben kaum Zweifel daran, dass Spieler Builds erstellen werden, die sehr stark sind. Das ist jedoch nicht schlimm, denn der Spaß soll nicht generft werden.

Fans, die nun viel zu starke Builds führen, werden mit ebenbürtigen Spielern auf die Felder geworfen. Kein Held soll also weniger Spaß an den Feldern haben, nur, weil dieser zu stark oder unfair ist. Nerfs sind also in Bezug auf die Felder eher unwahrscheinlich.

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich der Felder des Hasses und wie Blizzard vorhat euch in eine Bestie, ohne Reue zu verwandeln. Was haltet ihr vom PvP? Werdet ihr das Feature testen oder doch lieber ignorieren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

