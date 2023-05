Blizzard nerft die stärkste Klasse von Diablo 4 so hart, dass Tausende ihr nachtrauern: „Wurde einfach gelöscht.“

Wenn man sich an die letzte Diablo 4 Beta und die verschiedenen Klassen zurückerinnert, kommt den meisten von uns wohl der Totenbeschwörer in den Sinn. Bis gestern haben sich viele Spieler auf die starke Klasse gefreut. Das hat sich aber schnell geändert.

Was ist das für eine Klasse? Der Totenbeschwörer ist eine von fünf spielbaren Klassen in der Beta. Der düstere Nekromant kann Tote auferwecken und für sich kämpfen lassen. In unserer Übersicht bekommt ihr einen Einblick in die verschiedenen Klassen.

So stark waren Totenbeschwörer: Durch enormen Schaden konnten Nekromanten selbst die schwersten Inhalte in ihrem ersten Test mit Leichtigkeit besiegen. Sogar dann, wenn sie mehrere Stufen über ihnen angesiedelt waren.

Besonders übel war die Möglichkeit des Totenbeschwörers, mit buchstäblich nur einer Taste den ganzen Screen auszulöschen. Spieler waren sich schnell einig, dass die Klasse enorm stark ist

Sogar Experten sagten, Totenbeschwörer seien overpowered. Selbst, wenn man mal nicht durchgehend auf das Gameplay achtete, konnte man Gegnerhorden ganz nebenbei nur so wegmähen.

Was war der Plan für die neue Beta? Aufgrund der Erkenntnisse, die die Beta im März gebracht hat, hat Blizzard ein paar Änderungen vorgenommen. Der Nekromant war offenbar zu stark, Druiden und Barbaren zu schwach. Den Patch-Notes für den Server-Slam konnte man schon vorher entnehmen, dass die Necromancer-Klasse ziemlich generft werden soll.

Hier seht ihr Gameplay zum Totenbeschwörer:

Wie schwach ist der Totenbeschwörer jetzt? Während man in der vorigen Beta mit dem entsprechenden einem Totenbeschwörer-Build alles abschlachten konnte, kommt man aktuell schon mal ins Schwitzen. Dadurch, dass die beschworenen Diener schneller sterben und einzelne Fähigkeiten weniger Schaden verursachen, erfordern Kämpfe eine gute Planung.

Alleine die Knochensplitter wurden von 22 % Schaden auf mickrige 8 % generft. Und das macht sich bemerkbar.

Totenbeschwörer-Fans sind enttäuscht

Wie reagiert die Community auf die Änderungen? Alles andere als begeistert. Scrollt man durch das Subreddit von Diablo 4, findet man gerade fast ausschließlich Threads von Nutzern, die Skelette nach der Anpassung als nutzlos und schwach empfinden.

In den Themen äußern Nutzer massive Kritik:

Pa-Curtis: „Der Necromancer wurde einfach gelöscht.“

Hotfartsmanlet: „Ich habe dieses Mal einen Schurken gelevelt, und er ist weitaus stärker als der Necromancer während der letzten Beta-Phase.“

SCTRN: „Wenn sie die Diener bis zum Start nicht reparieren, ist der Necromancer am Ende.“

zi3i: „Wie zur Hölle soll man überhaupt gegen den Butcher kämpfen, wenn die Skelette ihn nicht länger als 1 Sekunde beschäftigen können?“

Es gibt aber auch ein paar wenige Nutzer, die den Nerf sinnvoll fanden. „Unglaublicher Schaden und keine Essenzkosten. Die Leute, die hier posten, sind wahnsinnig, wenn sie dachten, das sei in Ordnung.“ schreibt Business-Donut3270 (via Reddit).

Ich habe die Totenbeschwörerin im Server-Slam getestet – So spielt sie sich: Nachdem ich die Necromancer-Klasse in der letzten Beta nur kurz spielen konnte, habe ich mich wahnsinnig darauf gefreut, sie endlich hochleveln zu können. Meine Freude verflog ziemlich schnell.



Größere Gegnerhorden und kleine Bosse überrannten mich regelrecht und ich fragte mich ständig: Wo sind eigentlich meine Helfer? Sie starben mir in einer Tour weg, sodass ich dafür sorgen musste, sie erneut zu beschwören. Kämpfe kamen mir dadurch anstrengend und hektisch vor.



Ich spammte eine Fähigkeit nach der anderen, die jedoch nach meinem Empfinden alle nicht den erhofften Schaden machten. Gleichzeitig ging mir die notwendige Essenz aus. Eine Fähigkeit (Zersetzung) sorgte bei mir sogar für einen nervigen Bug. Der Strahl, der die Feinde eigentlich ins Jenseits befördern sollte, fror ein und ich kam nicht von der Stelle. Abhilfe schafften nur ein Spielneustart und Auswechseln der Fähigkeit.



Insgesamt habe ich leider nicht viel Spaß mit meiner Totenbeschwörerin. Während sich aktuell viele Spieler in meinem Umfeld für den Zauberer entschieden haben, werde ich wohl nochmal die Jägerin testen. Die fand ich in der letzten Beta schon ganz gut.

Es bleibt also abzuwarten, ob sich hinsichtlich der Totenbeschwörer-Klasse noch etwas ändern wird und vor allem, wie das Ganze beim Release im Juni aussehen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zum Server-Slam gibt es in unserem Live-Ticker.