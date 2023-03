Twitch-Streamer Asmongold zeigt, wie lächerlich stark der Totenbeschwörer in Diablo 4 ist: „Das ist widerlich“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Da im Moment noch nicht bekannt ist, was genau uns im Endgame erwartet und wie stark Totenbeschwörer dort sind, lässt sich nicht sagen, was noch verändert wird. So lange der Nekromant aber OP ist, haben wir hier einen schicken Build für euch:

Bleibt das so? Das ist schwierig abzuschätzen. Blizzard nutzt die Beta vor allem für Performance-Tests, will aber auch Balancing berücksichtigen. Es hieß aber schon zuvor, dass das ganze Spiel betrachtet werden müsse.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Allerdings merkt Maurice auch an, dass Totenbeschwörer oft am Anfang extrem stark seien, dann aber schnell zurückfallen, sobald stärkere Bosse einfach ihre Diener wegfegen. Ohne Skelette seien Nekromanten aufgeschmissen.

Ist der Totenbeschwörer wirklich so stark? Der Konsens unter vielen Spielern ist im Moment, dass der Totenbeschwörer enorm stark ist. Während die andere neue Klasse, der Druide, vielen zu schwach erscheint , steigt der Totenbeschwörer gerade an die Spitze.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to