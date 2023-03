Der größte MMORPG-Streamer von Twitch fällt sein Urteil über Diablo 4

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Was hat ihm gefallen? In seinem Video hebt Asmongold einige Aspekte der Beta von Diablo 4 positiv hervor, auch wenn er sich bei den meisten Punkten ein “aber” nicht verkneifen kann:

Ich denke nicht, dass es unglaublich ist, es verändert mein Leben nicht. Es ist nicht so innovativ, dass es mich ganz neu über das ARPG-Genre denken lässt. Aber es ist sehr gut in dem, was es tut.

Wie bewertet Asmongold Diablo 4? Der Beta-Erfahrung gibt der Twitch-Streamer eine 8,5. Weder mit einer glatten 8, noch mit einer 9 fühle er sich so richtig wohl, erklärt er. Das Rad hat Diablo 4 in seinen Augen wohl nicht gerade neu erfunden:

Wie steht Diablo 4 im direkten Vergleich da? Asmongold bezeichnet Diablo 4 als vereinfachte Version von Path of Exile. Das ist jedoch offenbar nicht als Kritik gemeint, denn Diablo müsse auch einfach nicht so komplex sein.

Nach einigen Tagen im Nachfolger, in denen er 2 Charaktere auf die höchste Stufe brachte, sagt er nun: Sein Leben verändere es nicht gerade. In einem 20-minütigen Video fasste der Streamer seine Eindrücke zusammen.

Wie 1 Million andere Spieler zog es auch den Asmongold in die Vorbesteller-Beta von Diablo 4. Der Twitch-Streamer ist ein großer Fan von Action-RPGs wie Path of Exile und liebte einst auch Diablo 3.

